[Entrevista] Extreme: Más sabe el gorila por viejo

Este año ha visto el regreso a los escenarios de la banda de hard rock Extreme, primero con el lanzamiento del sencillo "Rise", cuyo videoclip ya superó el millón de visitas, en parte impulsadas por el interés en el solo de guitarra de Nuno Bettencourt, lo que llevó a una serie de vídeos de análisis, incluida una reacción de Justin Hawkins, de The Darkness, y a un desglose de Rick Beato.

Después, la banda dio a conocer los sencillos "#Rebel" y "Banshee", mientras que el guitarrista estrella de la agrupación aparecía en la portada de varias revistas especializadas como Total Guitar, Japan's Young Guitar y la edición francesa de Rolling Stone, además de Guitar, de Alemania.

Ante tal sobreexposición de dicho miembro de la banda, preferimos sentarnos a platicar con su vocalista, Gary Cherone, quien nos ayuda a desmenuzar varias de las canciones de su nuevo disco.

Gary, acaban de lanzar su sexto álbum, que es el primero en 15 años. ¿Por qué pasó tanto tiempo desde el anterior?

Bueno, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a nuestros seguidores por tardar tanto. Hubo muchas paradas y comienzos en este disco. Estuvimos de gira, pero luego cada uno de los miembros de la banda, incluyéndome a mí, tuvimos proyectos aquí y allá a lo largo de los años, y eso retrasó más las cosas, y finalmente cuando pudimos juntarnos y comenzar a grabar, vino el Covid y nos hizo retroceder de nuevo, así que los últimos dos años fueron un poco frustrantes, pero nos dieron la oportunidad de escribir música nueva que ahora estamos felices de compartir con todos.





Las primeras tres canciones del álbum son un trallazo de rock duro, con mucha energía y muchas guitarras, lo cual me remonta a la portada del disco, que muestra a un gorila enojado, con los ojos rojos. ¿Estaban enojados cuando hicieron esas canciones?

Más bien la imagen vino después. Creo que fue la música la que inspiró la imagen. Nuno (Bettencourt, el guitarrista) encontró a ese gorila y cuando me lo mostró me pareció que se veía muy apasionado, poderoso y feroz. Y pensé que se trataba de una especie de gorila mayor, por lo que además debía tener cierta sabiduría, así que pensamos que la imagen era perfecta para ilustrar el inicio del disco.





Y a partir del cuarto track comienza la parte donde también se intercalan momentos melódicos y acústicos, que son la otra parte esencial de su estilo musical.

Sí, creo que son algunos de los elementos que nos distinguen de otras bandas, todo eso nos ha caracterizado a lo largo de los años, así que estoy emocionado de lanzar este material que también tiene muchas partes pop.





Hay una canción que tiene que ver con la llegada de la fama y con su final. ¿Me puede decir más sobre eso?

Sí, es la canción “Rise”... Aunque ya habíamos tocado esos temas del auge y la caída, y de las trampas del éxito, de esa idea de “ten cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad, porque como sabes, no todo es brillo y oro en la industria… Son tentaciones de seducción que pueden atraparte y derribarte tan rápido como te has levantado.





¿De qué otros temas hablan en estas nuevas canciones?

Depende de la canción, por ejemplo, la idea de restaurar la vida real en “Faith In Love” o la ruptura de un corazón en “"Other Side of the Rainbow". Hay una canción llamada "Here's to the Losers", que es como nuestra respuesta a “We Are the Champions”, de Queen, porque ok, está muy bien celebrar a los campeones, pero qué pasa con el resto de nosotros, con los perdedores, ese será nuestro himno y lo vamos a cantar en vivo junto con toda la multitud, para que hagan el coro, ¿ya sabes?

Hay una canción que contrasta con el resto del disco, porque suena extremadamente -haciéndole honor a su nombre- comercial, me refiero a “Beautiful Girls”.

¡Sí! Esa canción efectivamente se sale del resto del disco porque tiene una vibra muy diferente del resto. Algo así hicimos en el álbum Pornograffitti, donde todas las canciones estaban orientadas a la guitarra, pero estaba una canción llamada “When I First Kissed You”, que era una especie de balada-jazz, al estilo de Frank Sinatra, así que bueno, en el caso de “Beautiful celebrar a la más bella de las especies, y bueno, nunca se sabe, quizá se pueda convertir en un éxito para el verano.





Si pudieras definir este nuevo álbum sólo con tres palabras, ¿cuáles serían?

Hmm, esa es una pregunta difícil. Creo que el gorila lo diría mejor: Poder, pasión y sabiduría.





Acaban de tocar en Brasil y luego irán a otras partes del continente, ¿pero qué pasó con México?

Sí. La parte de la gira por Estados Unidos comienza en agosto, después nos vamos a Australia, Japón y el Reino Unido, pero ya estamos comenzando a hablar sobre la segunda etapa, en la que definitivamente queremos ir a Latinoamérica, y bueno, te prometo que haremos todo lo posible para ir a México.

Antes de despedirnos debo preguntarte: ¿Qué significa para ti la frase “More Than Words”?

Es una larga historia la que nos une a esa canción, la cual ha sido una bendición y una maldición también, porque nos presentó ante una audiencia más grande, aunque eso hizo que muchos se formaran una idea errónea del grupo. Hubo un momento en que todos pensaban que éramos una banda electoral o que sólo había dos personas en la banda. Pero bueno, con el paso del tiempo aprendimos a apreciarlo y a abrazarlo. La canción es más grande que la banda, porque hay gente que conoce la canción, pero no sabe quién la hace y está bien, nosotros siempre la tocaremos. Ha evolucionado hasta convertirse en un dúo entre Nuno y yo en un momento especial durante los conciertos… Todavía me dan escalofríos cuando los escucho cantarnos la canción.

Y hablando del pasado, también hubo una época en la que fuiste el cantante principal de Van Halen. ¿Cómo recuerdas esos días?

Sí, otro momento surrealista… Los tres años que pasé con la banda, ellos me trataron como a un hermano. Me encantaba estar de gira con esos muchachos y tocar todas las canciones antiguas con las que crecí y que cantaba David Lee Roth, y por supuesto, las de Sammy Hagar, son muy buenos recuerdos, aunque ahora con el triste fallecimiento de Eddie, es un recuerdo agridulce.

Entiendo. ¿Qué otros planes tienen para el futuro cercano con Extreme?

Además de los shows, estaremos filmando un par de vídeos en los próximos meses. Y luego nos estamos preparando para la gira. Ya sabes esto se trata sobre todo de tocar en vivo y de llevarles el nuevo material a los fans.