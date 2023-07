[Entrevista] Daughter: De la oscuridad a la luz

La distancia es un factor fundamental cuando hablamos de la relación entre los seres humanos. Muy poca distancia puede ser tan perjudicial como demasiada, por lo que quizá un punto medio pueda ser lo más funcional, sobre todo si hay un proceso creativo de por medio, como le sucedió a la agrupación de la que hoy hablaremos.



Elena Tonra, Igor Haefeli y Remi Aguilella son las tres mentes creativas detrás de Daughter, una formación londinense que en la primavera de este 2023 salió de un letargo de 7 años después de su anterior disco, que irónicamente se titulaba Not to Disappear (2016) y de la banda sonora Music from Before the Storm (2017).

Es de destacar que después de más de una década retratando las emociones más oscuras, el trío dio un vuelco en su estilo, presentando el que podría ser su disco más optimista hasta la fecha, Stereo Mind Game (4AD) del que ya se han estado escuchando en internet sencillos como "Be On Your Way" -acompañado de un video dirigido por Tiff Pritchett-, “Swim Back” y “Party”.

¿De dónde viene el título de Stereo Mind Game?

Es una línea que viene en la letra de la canción “Party”, en la que jugamos con esa idea de lo que tienes en la cabeza, en donde a veces caben tantas cosas, diferentes ideas, voces y opiniones que están ahí y que a veces crean cierto tipo de confusión e incluso a hasta hablar o discutir entre ellas… De alguna manera sentimos que eso tenía sentido para nosotros y nos gustó para titular así el disco.



Parece que este es el disco más enérgico que han hecho hasta hoy, ¿están de acuerdo con esa idea?

Sí, eso parece, aunque a nivel de las letras es un poco más apagado y hay algunos momentos de comedia por ahí, no sabemos si alguien lo encontrará realmente divertido, pero creemos que musicalmente sí tiene momentos de mucho optimismo, ya sea dentro del tempo de las canciones o por los arreglos de cuerdas y algunas voces. Nos gusta mantener cierto equilibrio entre distintos tipos de estados de ánimo, para no caer demasiado en alguna especie de tristeza o melancolía. Como que siempre hay algo que lo levanta.

¿Y ese giro era algo que estaban buscando o simplemente sucedió así?

Musicalmente creemos que es algo intencional, en el sentido de que siempre estamos pensando lo que debe llevar cierta canción, a veces somos muy complicados y detallados con los arreglos y la producción, y nos la pasamos quitando y poniendo elementos y preguntándonos cosas como: ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo hacemos para que esta canción se sienta como el recuerdo de lo que está hablando o que la música transmita la emoción que estamos buscando…





La conexión y la desconexión

Estos dos temas impregnan las doce canciones de Stereo Mind Game en sentido literal y figurado. Y es que en los años transcurridos desde Music from Before the Storm, la banda se alejó de su base inicial en Londres -Aguilella se trasladó a Portland, Oregón, Haefeli a Bristol- y ha dedicado tiempo a sus propios proyectos (incluido el álbum debut en solitario de Tonra bajo el apodo Ex:Re en 2018).

Sin embargo, a pesar de la distancia física -acentuada aún más por la pandemia-, Daughter continuó reuniéndose y escribiendo. Producido por Haefeli y Tonra, este disco fue escrito y grabado en varios lugares, incluyendo Devon, Bristol y Londres, Inglaterra, San Diego, California, y Vancouver, Washington.





Han dicho que este disco trata sobre la conexión y la desconexión. ¿Pueden abundar al respecto?

Sí, es algo que pasa en varias de las canciones. De hecho es un tema bastante importante en todo el disco, como la idea de una conexión de amor a distancia, pero también de la distancia que hay con la familia o los amigos e incluso una distancia con nosotros mismos y de cómo nos reconectamos, así que exploramos mucho eso a lo largo del disco.

Algunos de ustedes se han mudado y ahora tienen que trabajar a distancia, ¿eso afectó su proceso creativo?

Fue algo divertido, porque primero hicimos juntos el comienzo del disco y luego nos encontramos un par de veces, pero en realidad la mayor parte del trabajo se hizo por separado, debido a la pandemia y a los cierres que hubo, lo bueno es que sabemos trabajar a distancia y nos enviábamos ideas por internet, lo cual sí modificó el proceso creativo, pero en cierto modo fue algo positivo, porque pudimos crear algo con lo que todos estamos muy contentos y es un trabajo que se siente orgánico… Nos comunicamos mucho para que así fuera.

Por primera vez, Tonra no es una voz solitaria. Haefeli presta partes vocales en 'Future Lover' y 'Swim Back' y en 'Neptune' aparece un coro. Notas de voz de amigos y familiares aparecen en "Wish I Could Cross The Sea" y "Missed Calls". La orquesta de cuerda londinense 12 Ensemble aparece en todo el álbum, con orquestación de Josephine Stephenson, y un cuarteto de metales aporta calidez a "Neptune" y "To Rage".

Mientras que el trabajo anterior de Daughter encontraba su fuerza en la honestidad emocional, Stereo Mind Game da la bienvenida a sentimientos opuestos. "Se trata de no trabajar con absolutos", dice Haefeli.

En este disco tiene un peso importante una orquesta de cuerda que colabora en varias de las canciones. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Sí, aparecen en seis o siete canciones. Ellos son un gran conjunto de instrumentistas de cuerdas, de hecho ya habían trabajado anteriormente con Elena en la versión en vivo de su álbum solista. También trabajamos con Josephine Stevenson, quien ayudó a orquestar nuestros arreglos de cuerdas. Todos ellos son ejecutantes increíbles, por lo que fue una gran experiencia trabajar juntos, de hecho estuvimos todos en una piscina y realmente superaron nuestras expectativas.





Este álbum sale en todos los formatos incluyendo uno estándar que llaman ecológico, ¿en qué consiste?

Oh, qué buena pregunta. Es ecológico porque es de vinilo reciclado, se toman viniles viejos y se funden para dar vida a nuevos discos, también saldrá uno de color, en el que se funden distintos colores por lo que si lo compras nunca estarás seguro de cuál te va a tocar, lo cual es divertido. Pero hablando de lo ecológico, también nos enfocamos en otros aspectos como el cartón y el resto de los materiales, porque hay que ser conscientes y pensar en el bienestar de todos.

Aunque aún no se confirma si la banda saldrá de gira para presentar en vivo este disco, los integrantes del grupo comentan que les gustaría regresar a los escenarios, y que en caso de anunciarse un tour, definitivamente les gustaría hacer una parada en México. Sólo el tiempo dirá si esto sucede, mientras tanto, pueden disfrutar del disco de la banda en todas las plataformas de renta de música , o como les dicen por ahí, de streaming.