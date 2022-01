El arte de tomar el dinero y huir

Un museo danés presentó ayer una demanda civil contra el artista Jens Haaning por quedarse con el dinero prestado por la institución para usar en dos obras y devolver a cambio dos lienzos en blanco.

El centro Kunsten, de la ciudad de Aalborg, encargó en otoño pasado a Haaning que recreara dos antiguas obras suyas en las que usara dicho dinero para representar el sueldo anual medio en Dinamarca y en Austria.

Con el objetivo de actualizar los sueldos al nivel actual, el museo le prestó 532 mil 549 coronas danesas (unos 71 mil 500 euros), pero lo que recibió a cambio fueron los dos lienzos en blanco y un mensaje diciendo que el dinero formaba parte de una nueva obra bautizada Take the money and run (Toma el dinero y corre).

Haaning pretendía protestar así contra sus condiciones de trabajo, pero el museo, que finalmente incluyó los lienzos en la exposición, consideró que había violado el acuerdo y le dio de plazo hasta ayer, último día de la muestra, para devolver el dinero.

"Damos este paso porque tenemos una responsabilidad con los fondos privados que apoyan económicamente esta muestra y con los visitantes", dijo a la televisión pública DR el director del museo, Lasse Andersen.

Jens Hanning ha expuesto en museos y galerías de Estambul, Viena, Dakar, Amsterdam, Estocolmo, Nueva York y Barcelona / Foto: KUNSTEN DK

Andersen calificó lo ocurrido de "desgraciado" incidente, dijo que espera que el caso se resuelva pronto.

"No, no se trata de un robo. Es una violación de contrato y esa violación es parte de la obra de arte", se defendió en declaraciones anteriores a ese medio Haaning.

El artista sostiene que sólo recrear las obras le habría costado 25 mil 000 coronas (más de 3 mil euros) de su bolsillo y que de ahí le vino la idea de enviar los lienzos en blanco.

"Invito a otras personas con condiciones de trabajo tan miserables como las mías a que hagan lo mismo. Si tienen un trabajo de mierda, no les dan dinero y les piden que usen el suyo para trabajar, que lo cojan de la caja y se larguen", afirmó.

Jens Hanning, de 57 años, es un reputado artista que ha expuesto en museos y galerías de Estambul, Viena, Dakar, Amsterdam, Estocolmo, Nueva York y Barcelona, como la Fundación Miró.

SOBRE LA OBRA

Irónicamente, a pesar de la denuncia, el centro cultural decidió exhibir la obra recibida y publicar en su página una explicación sobre la misma, en la que se asegura que esta se inscribe en una historia del arte que deja materiales como huella o marco de una idea o una acción.

“Un ejemplo danés bien conocido es la obra Hesteofringen del artista Bjørn Nørgaard de 1970, que generó una gran atención de los medios debido al acto de matar, partir y posteriormente exhibir un caballo. El trabajo era un comentario sobre la Guerra de Vietnam en curso, pero el enfoque y las reacciones se centraron principalmente en el material utilizado para el trabajo y no en la intención detrás de él”, dice la explicación.

Exposiciones Muchas máscaras, en la era de las mascarillas

“Un ejemplo del contexto internacional reciente -continúa- es el artista Banksy y su obra Love is in the bin, donde la mitad de la famosa obra del artista con una niña con un globo fue triturada automáticamente, justo después de que la obra fuera vendida en una subasta. Banksy también cambió el título de la obra de Girl with a Balloon a Love is in the Bin, citando al artista Pablo Picasso para las palabras "el impulso de destruir es también un impulso creativo". La práctica de Banksy está iluminando críticamente la falta de democracia en el arte en base a su experiencia como artista callejero”, agrega.

Del mismo modo, la nueva obra de Haaning sería un reconocimiento de que las obras de arte, a pesar de las intenciones en contrario, son parte de un sistema capitalista que valora una obra en función de algunas condiciones arbitrarias.

Todo lo anterior sucede luego de que, en los últimos años, han cobrado relevancia las condiciones laborales de los artistas en Dinamarca. Durante muchos años, tanto artistas como comisarios independientes e intermediarios han hablado de contratos laborales deficientes y tarifas cambiantes, así como de falta de apoyo económico para ellos.

