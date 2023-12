El chismecito literario llega al libro

GUADALAJARA. Como dos niñas bien y con un buen manojo de chismes bien guardadito, la escritora Guadalupe Loaeza y la tiktokera Magali T. Ortega (@nenamounstro) se hicieron presentes en la 37 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar el nuevo libro de la influencer, “Chismecito literario Vol.1” (Larousse, 2023).

“Magali Ortega es la neta del planeta. A mí me tiene verdaderamente apabullada, en el muy buen sentido de la palabra, porque he aprendido muchísimo, me ha quitado la venda de los ojos […] Lo maravilloso es que todos los personajes nos son familiares, pero no sabemos muchos aspectos muy humanos, como sus claros oscuros y sus perfiles. ¡Qué, bárbara! ¡Cómo ha leído Magali!”, exclamó, Guadalupe Loaeza, quien contó que creció en una familia donde chismosear se practicaba con gran fervor.

Ambas escritoras regalaron algunos chismecitos del libro, pero sin soltar toda la sopa, por supuesto, como el hecho de que los hijos de Oscar Wilde se cambiaron el apellido por vergüenza de su padre; o que Proust murió en los brazos de su asistente, que lo cuidaba de su asma; que expertos consideran que “La Bella y la Bestia” tiene sus orígenes en una historia real, que sucedió dentro de la corte de Enrique II de Francia.

INVESTIGACIÓN Y LECTURA

Sorprendida por la cantidad de información de los grandes y no tan conocidos personajes de la literatura, “reivindicando no sólo a los autores, sino a quienes gracias a ellos se publicaron sus obras”, Loaeza no pudo evitar preguntarle a @nenamostruo: “¿Que tienes muchas amigas chismosas?”.

A esto, Magali respondió que su conocimiento y pasión por el chisme literario nació en realidad por su familia que acostumbra leer. Así, entre comidas y pláticas comentaban los libros que cada integrante leía, entre ellos Las niñas bien (1987), de Guadalupe Loaeza, el cual le recomendó su propia madre.

Sin embargo, aunque se trata de información que podría incluso a hacer dudar a quien la lea, ambas escritoras afirmaron que la publicación contiene las fuentes de donde se obtuvo la información: “Tuve que hacer mucha investigación y leer muchos libros para sustentar algunas cosas que no aparecían directamente. Ya sabes que, en los libros, de pronto, hay mucho más chisme, mucho más extenso, que no están en Google. Por eso que en la parte de atrás del libro vienen todas las referencias”, dijo Magali.

LIBRO FEMINISTA

Loaeza puso el acento en que es un libro que en cada historia tiene presente a alguna figura femenina o que hace reflexiones sobre la historia de la literatura desde el feminismo, aunque sí señaló que estas ideas se expresan de un modo sutil.

“No podemos ocultar la historia, porque así es. En el caso de Julio Verne no ponía mujeres (como personajes), a lo mucho una que está por ahí perdida. Pero lo que yo estoy contando es que cuando éramos niñas y leíamos las aventuras de Verne no podíamos imaginarnos ser la capitana de un barco, porque no existíamos en el universo masculino”.

De las diversas mujeres que se mencionan en “El Chismecito…”, Loaeza y Magali destacaron a Simone de Beauvoir, —en cuya casa una vez se hospedó Loaeza sin saber que lo era— y a la que Magali nombró como una revolucionaria sexual que ponía en práctica sus palabras, pues ella, siendo pareja del existencialista Jean-Paul Sartre, era bisexual y tenía un novio con el que viajó a México.