Fernando Aceves cierra ciclo de libros de retratos con Mexicanos en el cine

GUADALAJARA. Después de siete años de trabajo persiguiendo a los grandes personajes del cine nacional de los últimos años, pero también a varios de los que tras los reflectores hacen posible la magia del séptimo arte, el reconocido fotógrafo Fernando Aceves presenta su libro Mexicanos en el cine.

Puede interesarte: Alfonso López Baz se adueña del Franz Mayer con su primera exposición fotográfica

“La característica de este libro desde un principio fue estar en los espacios íntimos de los creadores, en sus casas, en los lugares donde producen. Y creo que esa familiaridad se puede sentir en las fotografías. Es un proyecto sin filtros, sin maquillaje, en el que no hay peinados ni vestuarios, es la gente que de a pie que hace el cine”, explicó Aceves, en el evento que tuvo lugar en la FIL Guadalajara.

La publicación cierra un ciclo como retratista, que inició con los libros Ilusiones y destellos: retratos del rock mexicano y Tiempo de solos, 50 Jazzistas Mexicanos, además de otro libro relacionado con la escena roquera, Vive Latino 2006-2007.

Cultura Retratan la vida de Pedro Friedeberg, el último surrealista mexicano, en documental

Acompañado por algunos de los hacedores de cine que aparecen en el libro, como Bertha Navarro, Natalia Beristain, Martín Hernández, Rita Basulto, y Eugenio Caballero, Aceves escuchó los comentarios de sus protagonistas.

“No sólo se trata de la memoria del cine mexicano de los últimos años, sino uno del ojo del maestro Aceves, que lleva una carrera larga fotografiando música y que de pronto se mete a esta aventura. Él tomó a la gente en sus espacios, con un ojo preciso que capturó lo que nosotros como cineastas vemos, compartiendo sets, conversaciones y sueños.

“Son varios años que han sido muy importantes, nosotros tuvimos una generación anterior de las cuales aprendimos el oficio y el tesón con que hacían el cine, mientras que a nosotros nos tocó llevar al cine a otros lugares, además de que hay nuevas generaciones que han venido con un empuje preciso y la energía de que hacer cine en México es posible”, dijo el productor y director Eugenio Caballero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Aceves (@fernandoaceves)

Arturo Ripstein, Ignacio López Tarso, Felipe Cazals, Ignacio López Tarso, Gabriel Retes también se encuentran entre la compilación de rostros. “Lo que se me reveló con estos retratos fue ser testigo de que los creadores sí existen, que no fue la Inteligencia Artificial ni la tecnología, y que son de carne y hueso. Y había de todo, gente muy estudiada y otra autodidacta. Yo quedé sorprendido con las diferentes áreas, los procesos creativos tan distintos que veía yo, desde fotógrafos hasta directores, vestuaristas como Anna Terrazas”, dijo Aceves.

Agregó que su estilo personal, como fotoperiodista de música, lo aprendió en los escenarios, retratando a gente como como Paul McCartney, los Rolling Stones o Pink Floyd, acostumbrados a enfrentarse a las masas, tratando de entender su naturalidad para reproducirla en sus propios retratos, sin luces ni producción.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre sus influencias, mencionó, entre otros, a Carlos Somonte y Stanley Kubrick, pero puso un especial énfasis en David Bowie, a quien retrató a principios de la década de los noventa, cuando éste visitó México. “David Bowie fue el gran maestro que sin decírmelo, me enseñó cómo aprovechar a alguien para hacer un retrato.

“Él había trabajado con los mejores fotógrafos del mundo y me dijo solo una cosa: ‘Tómame la fotografía cuando ya la hayas visto, entonces me la pides. No me la pidas sin saber qué quieres. Ese fue un consejo de oro para poder trabajar ese tema tan complejo que es el retrato y que ahora me emociona más, incluso, que los conciertos”, finalizó.