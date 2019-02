Elisa Carrillo busca promover la danza clásica de México a nivel mundial

La primera bailarina del Staatsballet de Berlin, Elisa Carrillo fungirá como asesora artística de la Compañía Nacional de Danza y trabajará junto con Cuauhtémoc Nájera para impulsar la institución de danza clásica más importante del país.

Los directores artísticos, Nájera y Carrillo, dieron a conocer el plan que se llevará a cabo en Bellas Artes dentro de las que destacan la versión de Anton Dolin de Giselle, con estrenos de coreografías de Nacho Duato, Demis Volpi del Ebony concerto, Casta Diva de la coreógrafa mexicana Jazmín Barragán entre otras.

Ambos esperan reforzar las voces creativas en el ballet en México y expusieron la necesidad de abrirle las puertas a nuevos coreógrafos. Dentro del plan que conformará este 2019 están contempladas algunas Facultades de Estudios Superiores de la UNAM, así como las alcaldías de la Ciudad de México.

Carrillo aclaró que no dejara de atender su trabajo en el extranjero y que ella no será funcionaría de la Compañía, “realmente mi trabajo es la parte de los coreógrafos, de los programas, de hacer los elencos, la audición, elegir si viene algún director de orquesta. Estaré viniendo cuando sea posible, pero no es necesario que esté aquí todo el tiempo” aseguró.

David Bear, director ejecutivo, expresó que en estos días se conocerá el presupuesto con el que contarán, sin embargo, los directores cuentan con que se les asigne la misma cantidad del año anterior.