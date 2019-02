Isaac Hernández bailará a beneficio en Jalisco

El próximo domingo 3 de marzo en el estadio del mismo nombre, el Orgullo de Jalisco, Isaac Hernández estará en el magno evento Plácido en el Alma donde explicó, en entrevista con El Occidental: “Bailaré el Pas De Deux del tercer acto de ballet Don Quixote y el maestro Plácido dirigirá la orquesta.

“Plácido tiene mucho cariño por México y sus artistas y tenemos varios amigos en común, me platicaron sobre la propuesta y me pareció un gran honor que me invitara”, mencionó el artista que el año pasado fue galardonado con el premi

Del evento, en el que se destinarán los recursos a la Fundación Real Madrid para las zonas marginadas de nuestro continente, Isaac Hernández dijo “siempre me emociona cuando el arte puede ir más allá y llegar a cambiar la vida de personas, esto es sólo una de muchas manera de lograr un cambio positivo, agradezco tener la oportunidad de participar en un evento como este y hacer llegar el ballet a muchos mexicanos qué tal vez lo aprecien por primera vez en sus vidas este próximo 3 de Marzo”.

De sus proyectos este año “Participaré en varias conferencias en los próximos días como speaker, sigue la gira del English National Ballet a Chicago, comienzo la filmación con Carlos Saura para El rey de todo el mundo” y me toca abrir la temporada de teatro Colón en Argentina bajo la dirección escénica del legendario Vladimir Vasiliev.

“Después regresaré a Londres donde tengo funciones en el Royal Albert Hall de una nueva producción de La Cenicienta de Christopher Wheeldon, le sigue gira a Luxemburgo y también vuelvo al teatro Bolshoi con el Eglish National Ballet”, enumeró la serie de compromisos profesionales que tiene en su agenda.

El bailarín espera estar Guadalajara y para ello planea “estoy planeando Despertares Impulsa y Despertares para este verano, tengo un programa muy atractivo y me interesa mucho que los jóvenes y el público de Jalisco pueda vivir las experiencias y oportunidades que vivieron muchos mexicanos el año pasado en la Ciudad de México, ahora es sólo cuestión de que se concreten los apoyos necesarios de parte de instituciones de gobierno e iniciativa privada para que esto sea una realidad y pueda compartir los detalles con todos ustedes”