[Entrevista] Alexandra Gravas valora su libertad como artista

Primero se dio a conocer como parte de una nueva generación de cantantes que combinan el canto clásico tradicional occidental con sus raíces musicales griegas, lo cual le valió ser considerada Embajadora Cultural de su país.

Sin embargo, desde hace varios años la artista ha estado ampliando cada vez más su repertorio en el que incluye interpretaciones de compositores griegos contemporáneos, pero también de regiones como China y Latinoamérica.

Dueña de una voz virtuosa, sus interpretaciones incluyen la obra sinfónica Raven, de Mikis Theodorakis con la Capilla Académica Estatal de San Petersburgo, dirigida por el propio compositor; la ópera de Dante Borsetto, Hommage à C. Cavafy y El sueño de Ícaro, dirigida por Richard Williams; “Das Wort alter Steine” y “Unstete Wege” de Achim Burg y “Blind Tears”, de Demosthenes Stephanides, con la que ganó el Tomos Contemporary Music Award en Estados Unidos, dejando constancia de su trabajo en tres discos hasta el momento, que son: Songbook 1/ En las alas del amor, Songbook 2/ descubrimientos y Songbook 3 / El Amor Es Vida.

"Alexandra es una fiel sacerdotisa de la música, a quien tuve la suerte de escuchar por primera vez cuando interpretó con su rara voz expresiva y lírica mi canción sinfónica "RAVEN" y "Eros and Death", donde cada una de sus interpretaciones es una penetración profunda en los aspectos más ocultos de mi trabajo”, diría el propio Mikis Theodorakis.

Con ese currículum, la artista se ha presentado en las principales salas de conciertos del mundo, desde China hasta Emiratos Árabes Unidos, Líbano y prácticamente todo Europa y América, siendo la ciudad de Lima, en Perú, donde la encontramos para platicar sobre su obra y su forma de entender el arte.

De este lado del mundo te conocimos como una embajadora de la música griega, aunque después de tus exitosas incursiones en la música latinoamericana quizá deberíamos ampliar esa idea.

¿Como artista, en qué momento te encuentras actualmente?

Como artista diría que realmente estoy donde quiero estar. ¿Sabes? Estoy en la cima de mi carrera. Y en el sentido de que estoy haciendo el repertorio que quiero hacer, y de que soy muy libre de elegir exactamente lo que quiero hacer. Y para un artista no hay nada más importante que ser libre. Creo que he ganado en esa parte.





¿Y cómo está conformado tu repertorio actualmente? Para las personas que aún no te han visto cantar en vivo.

Bueno, mi repertorio en este momento refleja que lo que yo amo que son múltiples culturas y la conexión entre ellas, pero siempre con ese twist de la idea helénica, porque el helenismo pertenece a todo el mundo. No es algo que sea sólo para los griegos; es una fuente de humanidad y una filosofía.

Así que con mis raíces griegas y mi ADN griego, lo que siempre hago es tratar de encontrar una conexión con otros países y con los idiomas que estoy usando cuando estoy de gira, y esa es la razón por la que mi proyecto actual se llama Horizon's, ya que estoy cantando en siete idiomas: Por supuesto, español y griego, pero también árabe, francés, alemán, italiano y chino, pero siempre vas a encontrar una conexión con mi tierra natal, que es Grecia.

Por ejemplo, en “Historia de un amor” o “Bésame mucho” las canto en griego y en español también, pero igualmente hay canciones chinas que combino con el idioma español y lo hago porque son canciones que tienen el mismo tema. La mayoría de las veces son canciones que aprendí mientras estaba de gira por esos países.

Por ejemplo, cuando estuve en la Ópera House de Kuwait, encontré unas canciones árabes muy hermosas que pueden conectar con algunas canciones griegas. De alguna manera lo que estoy haciendo es experimentar y no sólo mostrar una linda voz o un buen repertorio, se trata más bien de conectar con la gente a través de la música, porque lo que he visto es que la gente adora eso. Para mí es muy importante expresarme de esa manera.

Suena como una experiencia muy rica y multicultural.

Sí, porque yo soy así. Mi vida y mis pensamientos son así, yo no conozco fronteras, para mí eso sólo existe en los pasaportes, pero dentro de mi corazón y mis pensamientos todo es multicultural: Amigos, idiomas, música… Yo sé que es un cliché hablar de una música sin fronteras, pero es que para mí es así, yo lo estoy viviendo ahora y es importante para mí expresarme así.





¿Cuál podría ser quizás el lugar más remoto o extraño donde has cantado?

Bueno, tengo que decir que fue en China, pero no en un lugar superconocido como Pekín o Shanghai, sino en una isla, que es la única isla que tiene China, su nombre es Gulangyu y es muy famosa por la tradición del piano, de hecho también le dicen “La Isla del Piano”. Yo canté durante una semana ahí, todos los días, pero antes de eso le pregunté a mi manager si alguien iba a ir a escucharnos y me informó que las entradas se agotaron semanas antes, así que fue algo realmente exótico… ¿Y sabes donde también? En Campeche, que también fue asombroso y sorprendente… Fue una de esas ocasiones en las que no sabes qué esperar y todo resulta de lo mejor.

Hablando de México. ¿Cuál sería tu mejor recuerdo de este país?

Eso es muy difícil de decir, porque he tenido muchas experiencias increíbles, aunque tal vez pueda destacar una cosa, mira: Todos sabemos que soy griega, por lo tanto mi español es limitado. Realmente estoy tratando de hablarlo, pero para mí el momento más conmovedor fue cuando presenté mi último disco, El Amor es Vida, con canciones de México, en el Teatro de la Ciudad, y toda la gente en el teatro se unió a mí para cantar esas canciones. Eso fue algo que nunca olvidaré en mi vida, y estaba casi llorando porque dije: Gracias Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que una griega puede hacer cantar a los mexicanos con “La llorona”, “Un mundo raro” o “Amor eterno”, ¿sabes? Eso fue algo increíble y especial.





Si tuvieras que elegir sólo una canción de tu repertorio para la posteridad, ¿cuál sería?

Ok… ¿Sólo una? “Amor eterno”. ¿Y sabes por qué? Yo sé que esa canción es superpopular. Y sé que algunos que son más intelectuales quizá no la quieren, pero cuando escuchas muy cuidadosamente la letra te das cuenta de que es una canción muy sincera, y una gran canción se trata de la simplicidad de la melodía, como pasaba con The Beatles y toda esa gente. Y creo que “Amor eterno” tiene esa cualidad de tocar los corazones de todos los que la escuchan, hay una razón por la cual la gente responde de esa manera a esa canción y es porque va directo al corazón, lo cual es genial… Créeme que es una pregunta muy difícil la que me haces, porque de entrada yo no canto ninguna canción que no quiera de verdad.

Gracias por compartir con nosotros una parte de lo que haces.

Muchas gracias, espero pronto regresar a México para presentarles este espectáculo de Horizontes y mientras tanto quiero pedirles que escuchen completo el álbum El Amor es Vida, que está en todas las plataformas y que lo hicimos con Los Macorinos, que eran los guitarristas de Chavela Vargas.