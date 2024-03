SOY / Adrianne Lenker y la magia de la desconexión

Adrianne Lenker lanza hoy su nuevo álbum en solitario, Bright Future, un disco del que ya se habían dado a conocer canciones como “Ruined”, “Sadness As A Gift” y “Fool” y que ha sido definido por ella como “un relato de 12 canciones sobre un corazón viajero”.

Editado por el prestigioso sello discográfico 4AD, este trabajo muestra a Lenker en su faceta más abierta y cálida, tocando temas más personales de los que suele abordar con su banda de rock Big Thief, en la que funge como vocalista, guitarrista y compositora principal.

A propósito de este nuevo material, la artista habló con El Sol de México antes de embarcarse en una gira que la llevará por varias ciudades de Europa y Norteamérica.





Lo primero que nos llamó la atención del nuevo disco es su título (Bright Future), tan optimista que parece una declaración de principios. ¿Es así?

Yo no diría que es una afirmación optimista per se, sino más bien que está abierto a interpretación, porque la palabra "brillante" no es inherentemente positiva o negativa, el brillo puede ser como un amanecer y también puede ser un semáforo o una explosión. Puede ser algo muy hermoso y también puede ser algo cegador. Llamé al álbum Bright Future por una canción que originalmente iba a incluir en él y que luego decidí no incluir, pero aun así dejé el título igual.





Este disco tiene varios momentos de nostalgia, calma y paz. ¿Así te sentías cuando lo grabaste?

Creo que sí hay momentos de nostalgia, paz y calma, pero también muchas energías diferentes. Hay muchos temas diferentes y muchos mensajes diferentes a lo largo del disco que no son sólo esas cosas…. Actualmente siento muchas cosas, no sólo nostalgia, paz y calma. Creo que cuando grabamos el álbum hubo mucha calma porque éramos cinco o seis amigos juntos en un espacio después de una larga pandemia y estábamos cocinando y era una energía muy suave, así que siento que mucha de esa paz fue necesaria para hacer ese álbum.

Ha sido nominada al Grammy en cinco ocasiones, aunque asegura que los premios no son importantes para ella / Foto: Germaine Dunes

¿Qué más querías decir con estas canciones? ¿Qué más te pasaba por la cabeza mientras los escribías?

Esa es una gran pregunta, porque estas canciones resumen muchos momentos a lo largo de los años. Cada canción contiene muchos sentimientos diferentes y sería difícil para mí rastrear qué pensamientos tuve mientras las escribía porque los pensamientos son casi irrelevantes mientras escribo. Se trata más bien de canalizar un sentimiento y de pasar intuitivamente de una letra a otra, así que diría que los pensamientos que pasan por mi cabeza mientras los escribo entran y salen, pero no siempre puedo recordarlos.





Durante el otoño de 2022, Adrianne invitó a algunas de las que considera "sus personas favoritas", entre ellos Nick Hakim, Mat Davidson y Josefin Runsteen, para reunirse en un estudio analógico escondido en el bosque, llamado Double Infinity. Según ella, no pretendía hacer un álbum, sino sólo explorar las canciones sin expectativas.





El refugio y la tranquilidad del bosque del estudio es un elemento más de las grabaciones. "Fue como si el sistema nervioso de todos se liberara… Una vez que estábamos en una canción, de alguna manera simplemente lo sabíamos. Nadie paraba una toma. No volvimos a escuchar nada. Y yo sólo escuché cuando todos los demás se fueron", recuerda.

El resultado es que Bright Future reúne las mejores cualidades de una ingeniería cuidada con la espontaneidad de una grabación de campo.





Sé que todo el proceso del disco se hizo de forma analógica... ¿Podrías hablarnos más sobre eso?

Lo hicimos así porque simplemente me gusta el aspecto físico. También es muy bonito porque no tienes que mirar la pantalla de la computadora todo el tiempo. No miramos la pantalla de una computadora durante toda la sesión. Eso también crea limitaciones que creo que pueden ayudarte a situarte en el presente y a tomar decisiones que no tomarías si tuvieras un espacio infinito para grabar.

El álbum Bright Future está disponible en formato digital, CD, cassette y vinilo / Foto: Germaine Dunes

Prefiere no definirse

Lenker conoció al futuro cofundador de Big Thief, Buck Meek, en un concierto mientras ella vivía en Boston, y luego se lo encontró nuevamente en una bodega el día que se mudó a Nueva York. La pareja empezó a tocar y se casaron cuando ella tenía 24 años, y aunque se divorciaron en 2018, ambos permanecieron en la banda como "amigos profundos". En 2019, Lenker estaba en una relación con el artista Indigo Sparke, pero se separaron al año siguiente.

Si bien Lenker se siente cómoda con la etiqueta "queer", también ha expresado su deseo de no definir su orientación sexual más allá de eso. Sus letras a menudo contienen discusiones sobre género binario y en una entrevista con The Brag, la artista dijo sentirse bien en la ambigüedad:

"Siento dentro de mí un diálogo constante entre mi masculinidad, mi feminidad y la parte de mí que no es ninguna de esas cosas. Sólo estoy tratando de hablar de ello porque siento que soy algo muy ambiguo”, expresó.

Respecto a Big Thief, que en los últimos años ha cobrado suficiente relevancia, asegura que no piensa mucho en si su material como solista debe o no separarse estilísticamente de lo que hace con su banda.

Gracias a su quehacer musical, la artista ha sido nominada al Grammy en cinco ocasiones, aunque asegura que los premios no son importantes para ella.





¿Qué cosas le preocupan actualmente a Adrianne Lenker?

Tengo una abrasión en la córnea. Quiero que sane, pero intento no preocuparme.





Dentro de muchos años, cuando ya no estemos en este mundo, ¿cómo te gustaría que la gente recuerde a Adrianne Lenker?

Como una verdadera artesana y artista que se preocupó por poner amor y compasión en el mundo… Pero también está bien si no me recuerdan.





Este año saldrás de gira para presentar este material... ¿Hay posibilidad de que también vengas a México?

Tengo muchas ganas de ir a México y definitivamente existe una posibilidad. Estoy segura de que vamos a planear eso y de que cuando vaya tendré que ponerme al día para tocar no sólo canciones de mis últimos discos, sino también de Big Thief, además de algo adicional.





¿Hay algo más que quieras decirle a la gente de México?

Que tengo muchas ganas de verlos, leerlos y estar ahí con ustedes. ¡Y gracias por escuchar!





El álbum Bright Future está disponible en formato digital, CD, cassette y vinilo a partir de este viernes.