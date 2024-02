[Entrevista] Cerrone: Un visionario de la pista de baile

Es probable que a la mayoría de los aficionados a la música bailable no les suene el nombre de Cerrone, pero seguramente todos han bailado al ritmo de su música, aunque sea indirectamente, a través de las casi 400 canciones que durante las últimas décadas se han hecho recuperando algún fragmento de sus creaciones.

Marc Cerrone es un pionero de la música disco francesa, aunque su influencia ha sido global, dejando una huella indeleble en artistas de todo tipo, desde Beastie Boys hasta Dua Lipa, pasando por Chic, Mark Ronson… y por supuesto, casi toda la generación del llamado french touch (o nu disco), incluyendo por supuesto a Dimitri From Paris, Justice, Daft Punk y Bob Sinclair, entre muchos otros.

Baterista de formación, el francés cosechó una serie de éxitos en los años setenta, como fue el caso de su primer hit “Love in C Minor”, que vendió más de tres millones de copias y que le valió un Grammy.

Su particular toque en la parte rítmica de las canciones lo hizo blanco fácil de varias generaciones de artistas que samplearían fragmentos de sus canciones y con ello le asegurarían un lugar en los libros de historia musical y la posibilidad de vender más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, incluyendo más de cuatro millones de copias en su propio país.

Irónicamente, a pesar de llevar más de cinco décadas activo nunca se había presentado en México, por lo que aprovechamos que realizó una gira por este país -en la que se incluyó una presentación en el festival de Bahidorá- para conocer de primera mano parte de la historia de esta leyenda viviente de la música.

Marc, ¿cómo fue la experiencia de tocar por primera vez en México?

Bueno, preferiría que lo dijera alguno de los que estuvo ahí… Pero te puedo decir que fue genial, sobre todo el hecho de ver que la mayoría del público era muy joven, como me pasa últimamente en todo el mundo. Tengo la suerte de actuar para gente que está entre los 20 y los 30 o 40 años, y para mi sorpresa muchos de ellos se saben las canciones y las cantan, lo cual es un gran regalo para un artista.

En "Supernature" (1977), el músico innovó al fusionar las orquestaciones sinfónicas con sintetizadores / Foto: Malligator

Según el sitio WhoSampled, tu música ha sido retomada en casi 400 canciones de otros artistas, muchos de ellos sumamente relevantes.

Sí, he trabajado con Daft Punk, Pink, Run DMC o Beasties Boys… Con muchos artistas de diferentes tipos y creo que eso fue lo que ayudó a que las generaciones más jóvenes conocieran mi música… Pero una de las primeras solicitudes que recibí fue la de Paul McCartney, quien me envió una carta proponiendo unir la versión instrumental de “You Are The One” con su a capella de “Goodnight Tonight”, de los Wings. En esa ocasión él me dijo que si aceptaba, podríamos dividirnos 50/50 todos los derechos, por lo que acepté, pero además eso formó la base de mis siguientes negociaciones, así que ahora cuando alguien me pide que apruebe un sampleo, tiene que ser 50/50…





Llama la atención el caso de Beastie Boys, quienes al parecer han usado fragmentos de tu música en casi todos sus discos.

Sí… Estoy muy orgulloso de eso.





La fusión de orquestaciones con sintetizadores

En la canción "Supernature", del álbum Cerrone III (1977), el músico innovó al mezclar las orquestaciones sinfónicas con sintetizadores, un ejercicio que, recuerda, le llevó una semana entre la composición, la conceptualización y la producción de la misma.

Sin embargo, dicha canción se convertiría en uno de sus mayores hits, escalando las listas de éxitos en Estados Unidos y el Reino Unido y desplazando hasta la fecha más de ocho millones de discos a nivel global.

Sobre su habilidad para mantenerse en el gusto de la gente, considera que esto se debe a sus habilidades como músico y productor:

“Soy baterista y comencé con el grupo Kongas, que tuvo sus éxitos a principios de los setenta, pero después de eso seguí produciendo mucha música, hasta el día de hoy. Pero también cuenta el hecho de que, cuando consigues reconocimientos como el del Grammy, pues por supuesto que intentas hacerlo de nuevo. Pero no es fácil hacerlo, ni mantener tu estilo en todo lo que haces, pero a mí me gusta orquestar todas las partes de mi música, me gusta sonar de un modo que sienta que puedo llevar a la gente a un viaje conmigo, así es como concibo las canciones, pero es algo que también reafirmo cada que termina un show y la gente se acerca para decirme que vivieron un viaje muy especial y es algo en lo que pienso también cuando compongo las letras de las canciones, son historias que salen de mis sueños.





También fuiste uno de los primeros artistas en mostrar una preocupación por el medio ambiente.

Sí, cuando hice “Supernature” le hice el planteamiento a la vocalista Lene Lovich de esa canción en la que, aunque estábamos en la década de los setenta, yo quería hablar del lugar en el que estábamos como seres humanos, así como de los animales y la ecología… Pero fíjate, ya pasaron 50 años de eso y los humanos seguimos haciéndolo mal… Si escuchas la letra y piensas que se hizo hace 50 años, quiere decir que como humanos estamos teniendo una actitud realmente negativa.

Sobre Gaspar Noé, Bob Sinclair y Giorgio Moroder

Cerrone fue elegido por el director de cintas como Irreversible, Enter the Void y Vortex para participar en la banda sonora de su película Clímax (2018), al incluir una versión especial de su clásico “Supernature” como tema abridor de dicha cinta, algo que el músico recuerda con agrado.

“Me sorprendió cuando me dijo que quería abrir la película con mi canción, pero luego cuando la vi entendí todo y también pensé que era una gran idea, porque es una película increíble y esa secuencia inicial te deja ver que no es una de esas películas que son para cualquiera”.

Sobre su paisano Bob Sinclair, recuerda que él fue uno de los primeros DJ que se acercaron a él para pedirle permiso para remezclar su canción “Give Me Love”, la cual se convirtió en un éxito mundial y, de acuerdo con Cerrone, además ayudó a que su compañía discográfica de ese entonces reeditara lo mejor del catálogo del artista.

Pero quizá el personaje sobre el que más nos interesaba saber era Giorgio Moroder, otro precursor de la música bailable con el que, a pesar de coincidir en estilos y épocas, no existía una relación.

“La primera vez que lo vi fue hace tres años, porque él vino a tocar a París y bueno, aunque nos habíamos cruzado en varios lugares, no habíamos coincidido realmente, así que bueno, hicieron falta cuatro décadas para que nos reuniéramos y por supuesto, cuando lo hicimos fue como si tuviéramos mucho que resolver, porque ambos fuimos de los primeros en estar ahí, en 1976, con este tipo de música”.





Presente… Y futuro

Aunque la preponderancia de su música ya no es la misma de los años setenta y ochenta, cuando la música disco reinaba en buena parte del mundo, Marc Cerrone se ha mantenido en nuestro inconsciente no sólo gracias a la obra de cientos de artistas, sino también de creativos y de otros músicos que buscan colaborar con él.













Recientemente, la firma Gucci retomó el clásico “Supernature” para musicalizar una campaña promocional en la que actúan A$AP Rocky, Tyler The Creator e Iggy Pop.

El artista cuenta que acaba de terminar de trabajar en una producción con Sofi Tukker, además de que cada tanto lanza nuevos sencillos por cuenta propia, como los recientes “Lovebox”, “All we are” y “Streapteasebokoko”.





Entonces nunca te tomas un descanso.

No, porque me gusta hacer esto. Cada que produzco una nueva canción, organizo mi vida para que esta sea un éxito mundial. Porque no es una canción más, por lo menos no si quieres llegar muy alto.





¿Crees que ese es tu secreto para mantenerte en el gusto de la gente?

Probablemente sí, seguro. Prince también lo hacía así, ¿sabes? Él también compuso y produjo muchísimo… Y es que a veces te toma hasta años reconocer algo de lo que estabas haciendo, pero el tiempo es nada, se trata de producir, producir y producir para seguir adelante.

Ese es Marc Cerrone, un artista incansable que, no conforme con ayudar a poner los cimientos para un género musical y participar en la revolución sexual de los años setenta, con sus portadas sumamente provocadoras, sigue despertando cada día pensando en cuál será su siguiente éxito.