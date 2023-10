[Entrevista] Orchestral Manoeuvres in the Dark: “Fuimos diseñados para ser diferentes”

A finales de los años setentas del siglo pasado se estaba desarrollando en el mundo la semilla de lo que posteriormente conoceríamos como synthpop, esa mezcla de música electrónica y experimentación aplicadas a la música pop, en la que había también un lazo directo con el new wave.

Uno de los duetos más avanzados en retomar las innovaciones de pioneros como Kraftwerk, Gary Numan o Yellow Magic Orchestra fueron los británicos Andy McCluskey y Paul Humphreys, quienes acompañados de Martin Cooper y Stuart Kershaw se dieron a conocer como Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD).

Desde aquel lejano 1978, año de su formación, la banda se hizo de una reputación al combinar un espíritu francamente experimental y minimalista con la producción redonda y prístina del pop, convirtiéndose en figuras clave del género gracias a éxitos como “Enola gay”, “If you live”, “Electricity” y “Secret”, entre muchos otros.

Desde entonces, el conjunto ha pasado por todo tipo de momentos, incluida una década de inactividad entre 1996 y 2006, aunque con todo y sus regresos triunfales, ya como leyendas vivientes de la música y felices de cosechar todo lo que han sembrado.

Pues bien, este 27 de octubre es la fecha elegida para registrar un nuevo regreso -quizá el último- de esta agrupación, con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Bauhaus Staircase.

Y lo mejor de todo es que no se trata de uno de esos discos nostálgicos en los que los músicos se conforman con darle la vuelta a una fórmula ya probada, sino de una obra que suena totalmente actual, fresca y llena de inspiración, tal como se lo planteamos al vocalista y cofundador de la banda, Andy McCluskey, en entrevista para este suplemento.

“Es algo que nos importa, así de simple. Hemos estado haciendo esto durante 45 años y no queremos arruinar eso, ya que este podría ser el último álbum. Y sólo hacemos un nuevo disco si creemos que la música es realmente buena, hacer esto nos tomó seis años, pero creemos en nuestro control de calidad y en que las canciones son fuertes, que tienen energía y grandes melodías, además de grandes letras... Estamos muy contentos con el resultado.





Alguna vez mencionaron que cuando hicieron este grupo lo que más querían era sonar diferente a todas las bandas de rock de la época. ¿Cómo es eso?

Es que no queríamos copiar, ni seguir los pasos de nadie. De hecho intentábamos romper con el cliché del rock anglo… Creo que nosotros y muchas bandas synthpop de nuestra época fuimos diseñados para ser diferentes y que justo por eso siempre tuvimos visiones individuales que no se ceñían a un movimiento específico… Siempre quisimos hacer algo diferente.

Han dicho que este será su último disco, ¿cuál es la razón?

Bueno, debes saber que este álbum sólo existe por la pandemia del Covid. Tanto Paul como yo tenemos 60 años, así que así lo decidimos, ya que llevamos mucho tiempo haciendo esto sin parar. De hecho ya habíamos dicho que no habría otro álbum, pero hace tres años el mundo se detuvo y ya no podías ni siquiera ir a ver a tu madre… Todo estaba completamente aburrido, así que me senté, prendí mi computadora y comencé a trabajar en ideas musicales, y luego tomamos esas ideas y lo hicimos, aunque debe saber que mientras más viejo te haces, es cada vez más difícil ir a tu cabeza, a tu corazón, a tu alma, y encontrar ideas que sean frescas e interesantes, y que te emocionen, porque si yo no estoy emocionado, la música no sonará con energía, ni la letra tampoco, y para nosotros es muy importante que si lanzamos algo sea algo brillante, sobre todo tomando en cuenta que la balanza está muy inclinada históricamente a favor de “Enola Gay” o “Electricity”, por lo que las canciones nuevas tienen que competir con eso, y sólo lo harán si son realmente buenas.

Recientemente dijiste que estabas feliz de no tener que depender de Tik Tok para que se escuchen sus canciones. Y es una idea que incluso artistas de otras generaciones, como Adele, han planteado de alguna manera.

Es que si ya eres un artista establecido, la gente te buscará en las redes y listo, pero si eres nuevo y estás tratando desesperadamente de conectar con la gente y no tienes una compañía discográfica que invierta en ti, ¿cómo vas a encontrar a tu audiencia? Sólo si te prostituyes en las las redes sociales haciendo cualquier cosa, harás que te escuchen… Lo gracioso es que aún soy muy amigo de mi ex manager Martin Kirkup, quien ahora representa a Katy Perry, que es una gran artista, pero él dijo que ahora tienes que demostrarle a la discográfica que estás ardiendo en Tiktok o en Instagram, y sólo así la compañía invertirá más, así que bueno… Me alegro de no tener que empezar ahora haciendo mierda en Tiktok, X, Instagram o lo que sea, porque es realmente duro.

Volviendo al disco, mi canción favorita fue "Anthropocene". ¿Qué nos puedes decir sobre ella?

Bueno, se habla de que los seres estamos creando nuestra propia época geológica, que estamos cambiando el planeta y que dentro de millones de años el homo sapiens estará muerto. Y si después de eso hay otra especie inteligente, mirará hacia atrás y dirá: “Ah, ese es el antropoceno… Ellos hicieron el plástico, el plomo, la energía nuclear, el cemento y el carbono y lo que trata de decir la canción es que esta época sería algo muy oscuro, a menos que mutemos en otra cosa.





Háblanos de la portada, que veo que tiene un estilo artístico muy definido.

La portada se tomó de una pintura de John Patch. No se hizo en una computadora, es una pintura real que se hizo de un metro cuadrado para la escalera Bauhaus. Y me encantaba como pintura, pero sentí que no funcionaba como portada para el disco, así que después de darle varias vueltas el diseñador tomó la escalera desde la parte inferior del cuadro de John, la puso boca abajo como si fuera un gráfico de barras y cuando yo la vi desde arriba supe que esa sería la portada. Es como la destilación a su mínima expresión… Y hay una edición especial, de la cual Paul y yo firmamos dos mil 500 copias… Todavía me duele el brazo.

Volviendo a sus inicios, sé que también buscaban huir del prototipo machista del músico de rock.

Piensa que a mediados de los setentas aún éramos adolescentes y buscábamos algo diferente y encontramos una alternativa en la música alemana que estaba haciendo gente como Kraftwerk, aunque también habían otras bandas británicas que nos gustaban, como Roxy Music, que eran unos raros, igual que The Velvet Underground o David Bowie, que eran músicos tradicionales pero que también eran unos raros.





Sé que otro de sus éxitos, “If you leave”, lo escribieron en menos de 24 horas. ¿Cómo fue eso?

John Hughes nos invitó a hacer una canción, lo cual ya te da una idea, porque sus películas suelen tratar de los outsiders, no de los que son los populares en la escuela. Obviamente ya sabíamos del éxito de “Don't You Forget About Me”, de Simple Minds, en Breakfast Club for y cuando nos pidió que escribiéramos una canción para su nueva película, aceptamos. Luego nos dieron el guión y nos dijeron que querían una canción para la escena final del baile de graduación, donde todos bailan, y nos dijeron que tenía que tener 120 beats por minuto, así que nos fuimos a casa, escribimos una canción y volvimos listos para mezclarla, y dos días antes de que nos fuéramos de gira con los Thompson Twins, John nos llama y nos dice que hay un problema, que probaron con nuestra canción para la película y que no gustó, porque además había otro final, así que nos preguntaron si podíamos hacer otra canción… Mientras nosotros estábamos volando hacia Los Ángeles, así que corrimos a un estudio y comenzamos a tocar unos acordes, algo que nunca habíamos escrito, hasta que nos dieron las tres de la mañana, así fue como salió el demo de “If you leave”, que le encantó a John… La verdad es que tuvimos suerte.

OMD ha visitado México en cinco o seis ocasiones. ¿Cuál sería su mejor recuerdo de este país?

Yo creo que no hemos tocado lo suficiente en México, porque hace apenas una década descubrimos lo populares que somos allá. Mi ex esposa vive en San Diego y todos los días me envía un video de la radio mexicana cuando toca alguna de nuestras canciones, así que bueno, luego de que fuimos a tocar al festival Corona Capital hicimos lo posible por volver y descubrimos que nos encanta ir… Lamento que por el momento no haya shows confirmados para regresar, porque primero tenemos que ir a Europa y luego tomar unas vacaciones, sobre todo porque Paul quiere ver crecer a su hija pequeña… Pero prometo que cruzaremos el Atlántico en septiembre u octubre del próximo año, lo prometo al cien por ciento.

Antes de terminar quiero compartir contigo una idea: Hay artistas legendarios como Depeche Mode, que tienen muchos compromisos que pueden distraerlos de la música, y también hay artistas como ustedes, con un legado igual de grande, pero que quizá no tienen tanta presión exterior, y me parece que eso proporciona cierto confort a una banda, que es más saludable vivir así.

Es interesante, aunque no me molestaría tener el dinero que tienen los de Depeche Mode… Todo depende del tipo de contrato que tienes; ellos en su momento firmaron un contrato con Mute, en el que les compartían la mitad de todas las ganancias… Mientras que nosotros teníamos sólo el 11 por ciento, lo cual se convirtió en un problema para nosotros. De hecho, la banda se separó a finales de los 80 porque no teníamos dinero… Y bueno, claro que ahora estamos en una posición en la que no tenemos presión sobre nosotros, porque no tenemos a millones y millones de fanáticos respirándonos en el cuello, pero sí tenemos suficientes fanáticos para seguir haciendo lo que hacemos, como ir a la Ciudad de México y tocar ante cuatro o cinco mil personas… Así que bueno, sólo diré que Depeche Mode podría darnos algo de dinero en agradecimiento, porque, como dijo Vince Clark, cuando ellos escucharon “Electricity” en 1979, fue que decidieron hacer una banda… Así que de alguna manera nosotros invertimos en la formación de Depeche Mode.