Entrevista con Faye Webster, cantautora estadounidense

La cantautora estadounidense me recibió en su casa de Atlanta, ciudad en la que vive por ser una irredenta fan del equipo de beisbol local, donde ha conseguido hasta cantar el himno de Estados Unidos en uno de sus partidos.

Mi primera duda es de dónde salió el título de tu sexto disco, Underdressed at the Symphony, a lo que ella responde:

“Fíjate que mientras grababa el disco, resultó que quedaba muy cerca de mi casa la Orquesta Sinfónica de Atlanta, por lo que estuve asistiendo a varios de sus conciertos y de alguna manera esas visitas formaron parte del proceso del disco, porque sirvieron como un hilo conductor de muchas cosas alrededor”.

¿Y qué escuchaste en ese lugar? Sé que es una muy buena sala y que la orquesta es una de las principales de Estados Unidos (Por cierto, su actual directora es por primera vez una mujer, llamada Nathalie Stutzmann).

Mira, en realidad significó una verdadera terapia para mí, porque era como ir al supermercado o a tomar un café, ya que es muy fácil llegar caminando desde mi departamento.

¿Te gusta la música clásica?

Sí, me gusta, pero puedo decir que me gusta mucho más la música para piano… Conciertos para piano o compositores como Debussy, Satie o Chopin.

Oh, veo que realmente te gusta.

Pero es que yo busco desordenadamente y encuentro algunas veces cosas fascinantes, pero no recuerdo los nombres de los compositores ni las obras.

Escuchando tu nuevo disco, noto un carácter muy sensual y muy orientado hacia el pop.

Yo creo que los tres discos pasados son muy parecidos… (y guarda silencio).

Cultura [Entrevista] The Brian Jonestown Massacre: La nueva protesta es la reflexión

¿Crees que ese factor de sensualidad sea la principal diferencia con los anteriores?

(Hace una pausa)… Sí.

Ella ha trabajado en el legendario estudio Electric Ladyland, construido por Jimi Hendrix y donde han grabado leyendas de la música desde Led Zeppelin hasta Beck, pasando por Stevie Wonder y David Bowie:

“Es un gran lugar, muy cool, es un lugar muy cómodo, nos la pasamos muy bien con mi banda”.

¿Y dónde grabaste el anterior?

Lo hicimos en Sonic Ranch, que está cerca de El Paso, en un lugar muy, muy grande…

¿Cómo fue para ti estar rodeada de diferentes tipos de culturas y personas, como sucede comúnmente en El Paso, Texas?

El hecho de estar en El Paso fue una situación medio loca, porque sólo estábamos seis de mis músicos y yo, solos en un inmenso rancho mientras grabábamos, aunque eso nos sirvió mucho para realmente enfocarnos, sin ninguna interrupción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Faye Webster (@fayewebster)

¿Cuál es tu track favorito de esta nueva producción?

“¿Dime… cuál fue el tuyo?”

“Feeling Good Today”

Wow… El mío también.

Creo que es una canción que tiene una muy buena letra y también buena vibra, pero hablemos de otra canción, por ejemplo “But Not Kiss”.

No recuerdo cómo es que me sentí completamente romántica cuando la hice, creo que quería hablar de algo que siempre pensamos, pero que no lo decimos.





¿Fue difícil experimentar el amor durante el Covid?

¡Esa es una pregunta muy complicada! No sé… Para mí fue muy útil la música, digamos que para salir del proceso.





¿Has encontrado en la música para piano, digamos en alguien como Schumann, algo especial en estos tiempos para sobrellevar los tiempos difíciles?

Me encanta, porque es música calmada y bella… Yo creo que mucho tiene que ver que, como no puedo tocarla, por eso me fascina.





¿Pero por qué no lo puedes, si haces música?

¡Es que no sé nada sobre teoría musical y por ende no sé tocar el piano para nada! Toco solamente la guitarra.

Claro, pero creo que tienes lo más importante, que es el deseo, el impulso de hacer música. Por ejemplo, ¿qué escucharás esta noche?

Yo creo que escucharé algo de Ryuichi Sakamoto.





¿Si hicieras una cover de Sakamoto, cuál sería…?





“Merry Christmas Mr Lawrence”.

¿Y a quién le dedicarías más covers?

A Glenn Campbell.