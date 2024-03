[Entrevista] El pop dulce y malicioso de Ariel Pink

En este mundo en el que ser “raro” o diferente a los demás es considerado por muchos como una cualidad, el músico estadounidense Ariel Pink debe ser considerado un superdotado, no sólo por la estética retro de su música y sus letras posmodernas, sino también por su fama -ganada a pulso- de artista irreverente y polémico, que en más de una ocasión ha levantado ámpula por sus declaraciones políticamente incorrectas.

Después de un periodo en el que decidió reinventarse en muchos sentidos, este año el artista regresa para deleitar a toda una generación que lo considera “el padrino del pop hipnagógico” y que cada tanto se reúnen para verlo actuar, como sucedió hace seis años en el Carnaval de Bahidorá.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre bandas de culto

Esta vez, el autor de temas como “Lipstick” y “Another weekend” se presentará el jueves 28 de marzo en The Basement Live Music Club, de Guadalajara, Jalisco, y el viernes 29 en el Foro Veintiocho de la Ciudad de México, motivo por el cual nos encontramos vía Zoom con él para platicar largo y tendido.

Como artista, ¿dónde crees que te encuentras actualmente?

Yo creo que en la crisis de la mediana edad... No, hablando en serio, supongo que soy un artista maduro, aunque siempre considero la idea de poder empezar de nuevo, pero no sabría decirlo, lo más importante es que ahora mismo me siento bien, a veces me siento viejo, a veces me siento más joven, pero estoy saludable.

Cortesía Shownomercy

Siempre he visto tu música como una versión moderna de las dulces canciones pop de los cincuentas, aunque aderezadas con cierta dosis de malicia. ¿Estás de acuerdo con eso?

Sí, esa es una buena descripción. Yo diría más bien que con una dosis de punk rock o algo así. Respecto a lo que dices de cierta dosis de malicia, supongo que es como se percibe la especie de desencanto que tengo con el curso moderno de las cosas. Finalmente soy alguien de casi 50 años que hace música en el 2024 y así nada puede estar bien, no lo sé… Es interesante pensar en eso.





Los invito a ver que sigo vivito y coleando, han pasado varios años desde la última vez que toqué en México, así que seguramente la pasaremos bien





Otro elemento muy importante en tu música es la experimentación. ¿Pasas mucho tiempo trabajando en cosas que quizá nunca verán la luz?

Bueno, siempre hay muchas cosas que no salen a la luz porque decido no publicarlas, pero es difícil decirlo con precisión, no sé… Son preguntas muy interesantes las que me estás haciendo, pero no sé cómo responderlas. Me siento como un idiota.

Ariel Pink tocará en Guadalajara el 28 de Marzo yen la CdMx el 29 / Foto: Fabian Villa

Es la 1:00 de la tarde y Ariel atiende la conversación con el teléfono en la mano, mientras camina por la calle, como concentrado en encontrar algo. De pronto, tras darse cuenta de que está desconcentrado, él mismo comenta que se encuentra buscando una tienda para comprar cigarrillos, porque necesita tranquilizarse.

No creas que estoy loco, lo que pasa es que acabo de despertarme y necesito encontrar esos cigarros





No te preocupes. A finales de marzo regresarás a México para tocar en dos ciudades. ¿Qué es lo que veremos esta vez?

Veremos que todavía estoy vivo. Y también que tengo una nueva alineación de músicos, ahora es una nueva banda la que tengo, con puros músicos nuevos, y seguramente haremos un repaso general por todo mi catálogo, así que probablemente escucharán algo de lo viejo pero también de lo nuevo… Los invito a ver que sigo vivito y coleando, han pasado varios años desde la última vez que toqué por allá, así que seguramente la pasaremos bien.





Ariel Pink tocará en Guadalajara el 28 de marzo y en la CDMX el día 29





Y para las personas que aún no han visto tu show en vivo, ¿tú cómo lo definirías?

No lo sé, porque a veces tengo los ojos cerrados todo el tiempo, pero si los abriera vería a un hombre al borde de algo mágico y monumental. Yo les diría que sólo cierren los ojos y sientan la música, porque no sé qué verían… Verían mis outfits, como el que estoy usando ahora mismo… No sé, son preguntas muy difíciles estas.

Cultura [Exclusiva] King Gizzard and the Lizard Wizard y su electrónica hipnótica





Hablando de tus conciertos, quienes fuimos a escucharte al Teatro Fru Fru en 2011 aún no entendemos qué pasó en aquel caótico show. ¿Te acuerdas de eso?

Sí, fue una locura, un verdadero desastre, pero bueno, así fue. Lo que ocurrió fue que cancelaron nuestros vuelos para México y como teníamos tantas ganas de ir, negociamos con los organizadores para que nos esperaran, porque condujimos hasta Tijuana y luego volamos a la CDMX desde ahí. Así que cuando finalmente llegamos nos dimos cuenta de que el sonido era un desastre, algo muy extraño. No tenemos idea de cómo sonó, pero no me sorprende que hubiera sido un desastre, porque eso es lo que pasa cuando tienes a 20 personas que realmente no saben lo que están haciendo en el escenario, aunque básicamente estén a cargo de un cable. Pero creo que esta vez será distinto, tengo un buen presentimiento, ya lo verán.





Me gustaría que me recuerden mientras esté vivo. Ya que esté muerto en realidad no me importará tanto. Ahora lo importante es que todavía estoy aquí y que tengo algo que decir





Se te asocia mucho con la etiqueta del sonido lo-fi, pero no sé si tú te sientas muy identificado con eso.

No, de hecho creo que nunca me consideré lo-fi. Empezando porque cuando era niño lo-fi significaba otra cosa, como la música de bandas como Guided By Voices. Pero en realidad ahora creo que es un término un poco vago, es más, si volteas hacia el pasado pues hasta The Beatles pueden ser considerados lo-fi, ¿no? Porque todo eso fue sólo una cuestión de circunstancias y conveniencia. Así que creo que ahora es más bien una cuestión estilística o estética… La profundidad y la distancia también hacen que veas las cosas de cierto modo, porque de hecho en cada época se van creando o retomando nuevos efectos que hacen que algo se sienta como si fuera moderno o como si fuera nuevo, pero esto sucede porque es algo que ahora está más cerca de nosotros, así que sólo es una ilusión de relevancia y de modernidad, son delirios de mundo actual y una manipulación de todo lo que nos rodea.

Entiendo que te sientas así.

En realidad sólo es el estado de las cosas. A veces haces que algo brille en ti, aunque sea un pedazo de mierda, pero para mí está bien. Cuando comencé, y supongo que esta es la parte de la malicia de la que hablabas antes, puse mi mierda en mi lienzo y lo vendí. Si resulta que a la gente le gusta mi material, eso es genial, porque entonces venderé más.

A veces haces que algo brille en ti, aunque sea un pedazo de mierda





Hablando de vender, ¿qué opinas de la inacción de los músicos frente al modelo de consumo musical actual, el cual no les garantiza una justa remuneración?

Así es. Es un problema muy grande. Yo creo que las personas que trabajan en el mundo del entretenimiento tienen una responsabilidad al respecto. Es una coerción. En el caso de los artistas, creo que más bien tratan de proteger sus propias carreras y por eso la gente se queda muda y no se mantienen firmes acerca de nada… Yo tampoco salgo en defensa de otros artistas y creo que en general somos una especie de rehenes de toda esta situación.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Gracias por tu tiempo Ariel. Antes de despedirnos quisiera preguntarte si te gustaría que la gente te recuerde de alguna manera en particular.

Me gustaría que me recuerden mientras esté vivo. Ya que esté muerto en realidad no me importará tanto. Ahora lo importante es que todavía estoy aquí y que tengo algo que decir.