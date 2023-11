[Entrevista] Ruido Rosa se van, cansadas del machismo en el rock

La banda Ruido Rosa anunció su decisión de retirarse de los escenarios con un concierto de despedida en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México, donde se encontraron por última vez -al menos en esta época- con sus seguidores.

Formada hace 18 años por Alejandra Moreno (voz), Alicia Zepeda (batería), Carla Sariñana (bajo) y Daniela Sánchez (guitarra), la agrupación comenzó tocando primero algunas versiones de canciones de otros artistas, antes de lanzarse a la creación de sus propios temas, hasta que en 2010 lanzan su debut homónimo, que les abrió las puertas de festivales como Vive Latino, SXSW y Corona Capital, entre otros.

Durante todos estos años, la banda tuvo una presencia más o menos constante en la escena musical, siendo su álbum Fragmentos (2021) el que las posicionó aún más en ese entorno, antes de tomar la decisión de separarse.

Así que platicamos con Alejandra, Alicia y Carla para averiguar más acerca de este adiós… ¿O quizá un hasta luego?

¿Esto es una despedida o sólo se van a tomar un tiempo como banda?

Alejandra: Es un cierre de ciclo, porque lo de decir adiós se escucha muy fuerte, sobre todo por la unidad que hay entre nosotras. Y sí, fue la decisión que tomamos entre todas después de 18 años de trabajar como una banda independiente, y no lo digo como un estilo musical, sino como una vida independiente, en la que no tienes a gente para que haga las cosas por ti, o sea que a parte de ser artista y hacer canciones te tienes que dedicar a hacer tus redes sociales, tu arte y absolutamente todo… Son 18 años de mucha chamba y de cosas que quizá no necesariamente tienes que hacer como artista, por lo que realmente necesitamos un break de todo esto, y por eso hicimos el concierto de despedida, que era un show que ya estaba planeado desde principios de año y que además coincide con las dos rolas nuevas que sacamos (“Alerta” y “Caos”).





¿Este cierre de ciclo tiene que ver también con que cada una de ustedes tiene otros proyectos?

Alicia: Pues sí, creo que todas tenemos otras prioridades, en realidad todas andamos con temas diferentes y (por eso) ya no se le pudo dar prioridad a la banda, ya estaba siendo como muy complicado juntarnos para componer y demás, pero yo creo que cada una tendría algo que decir acerca de esto…

Alejandra: Sí, yo creo que una tiene que saber cuando está fluyendo y cuando hay ganas, y que es lo más sabio saber cuándo ya no es así, así que por eso es mejor cerrar el ciclo y aterrizar al avión de la mejor manera, eso es lo más elegante y lo más inteligente que podemos por este proyecto que amamos tanto y que quiere decir tanto para nosotras.

Carla: Bueno… Nos vamos a tomar un respiro muy necesario para procesar primero esto… Yo quiero sacar mis canciones, pero eso es algo que de todos modos haría, independientemente del grupo y es algo que siempre voy a seguir haciendo. Vamos a ver cómo se presenta el futuro.

Alejandra, ¿tú también tendrás un proyecto solista?

Es algo que mucha gente siempre me decía que hiciera, aunque a mí más bien siempre me ha gustado trabajar con otras personas, con otros artistas, eso es lo que más me llena y estar en el escenario con más personas…. Vamos a ver qué viene más adelante.





“Aún puedes ver que en todos los carteles de los festivales, la gran mayoría de artistas que se presentan son hombres y eso es algo que se tiene que hablar, porque lidiar con eso es complejo”

No me lo tomen a mal, pero cuando me entero de que una banda se va a separar, siempre pienso que no tardará en volver… Y casi les puedo firmar que ustedes lo harán.

Alejandra: No lo tomamos a mal, más bien qué padre que haya gente que tenga ganas de que un día regresemos y por eso decimos que estamos cerrando un ciclo, porque también hemos visto cómo otras hacen sus reuniones.

Alicia: Tocar con Ruido Rosa es una de mis cosas favoritas de la vida y pensar que ya no voy a tener eso es muy fuerte, muy doloroso, pero no sabemos si algún día regresaremos, quizá cuando tengamos 60 años… o dentro de cinco años… No lo sabemos porque ahorita todo está un poco nublado y necesitamos esperar a que baje un poco la bruma, por eso es que necesitamos esta pausa.

A medida que las integrantes de la banda responden, se nota que hay cierta incomodidad en algunas de sus respuestas. Una especie de desazón por tener que dejar un proyecto en el que tanto trabajaron.

Y un término que vuelve a surgir en boca de Alejandra es el de la independencia.

“Lo recalco mucho porque es algo muy real: Esta era una banda independiente en la que teníamos que encargarnos de todo, por lo que no podíamos estar sólo concentradas en escribir y producir canciones, y de repente te tienes que separar en mil, y es algo que le sucede incluso a bandas más grandes de México, te puedo decir que vivir de la música es súper difícil, porque la gente escucha por Spotify tus canciones, pero a los artistas no nos llega absolutamente nada de dinero por eso y grabar una canción requiere de una inversión fuerte, lo cual es cansado.

Han hecho mucho énfasis en lo difícil de ser una banda independiente. ¿Nunca tuvieron una invitación para trabajar con algún sello grande?

Alejandra: Intentamos trabajar con algunos, pero como que siempre fue difícil encontrar un equipo de trabajo. Sí estuvimos buscando a alguien que compartiera nuestras necesidades y que entendiera el proyecto y lo pudiera llevar más allá, pero en el género que tocamos (rock) fue muy difícil encontrar a alguien y como que llegó un punto en el que quizá nos cansamos de buscar y empezamos a hacerlo nosotras.

Alicia: Sí tuvimos varias propuestas, pero ninguna nos convenció y por eso preferimos hacerlo nosotras, sabiendo que eso fue lo que tal vez no desgastó también mucho, pero así fue, en todos estos años no encontramos a alguien que creyera en el proyecto y que quisiera trabajar en él como se necesitaba.

“Queremos destacar que no es que nos vayamos porque la industria no nos haya apoyado. También hubo errores internos. Son ambas cosas, por supuesto”





¿Creen que quizá no se les comprendió?

Alejandra: Definitivamente. Obvio. Mi punto de vista es que no es fácil lidiar con una banda, porque yo también lo he hecho y luego en este país, y con puras mujeres es más complicado, porque es una industria de puro hombre y hay pocas mujeres que están en lugares clave, pero en una industria dominada por puros hombres pues no nos entendían muy bien o nos tachaban de complicadas, y lo puedes ver en los carteles de los festivales, que están llenos de artistas hombres, la mayoría… Vaya, no puedo decir que los hombres nos hicieron separarnos, pero todos estos sí son factores que pesan.

¿Entonces en estas casi dos décadas no vieron avances en cuanto a equidad de género?

Carla: Sí, muy poco… Pero no puede ser que en 18 años sea tan poco o que por decir algo, yo siga siendo la única mujer en una reunión de disqueras o la única mujer en un escenario… Y claro, cada vez cambia más esto, pero creo que ha sido muy poco en todo este tiempo… Qué bueno que está cambiando y que las nuevas generaciones no vayan a permitir que siga sucediendo.

Alejandra: Sí, porque por ejemplo, si tú ves los carteles de los festivales como Vive Latino o Pa’l Norte, pues sólo hay un diez por ciento de mujeres, y no porque no haya proyectos, sino por la visibilidad que tienen, además de que a la mujer se le exige muchísimo más en la onda creativa, y que se vea increíble, que llame la atención, mientras que a los hombres se les pasan muchas cosas… Y ojo, no es contra los hombres, porque hay proyectos muy talentosos y hombres que nos han ayudado mucho, no se trata de una onda de separación, pero sí de realidad. O sea, 18 años en esta industria creo que nos dan voz para decir lo que vemos y lo que está pasando, porque como dice Carla, el avance es muy mínimo. Nunca pensamos que 18 años después siguiéramos siendo casi que las únicas representantes del rock en México, porque hay muchas bandas, pero todavía no están pudiendo dar esos pasos.





“No es que la industria no nos haya apoyado”

Y de pronto, cuando el tema ya está muy volcado hacia la inclusión y la equidad de género, Alicia toma la palabra:

“Yo quisiera destacar que no se trata de que la industria no nos haya apoyado, porque si una chica lee esto no se va animar a entrarle, y no se trata de eso, a mí me gustaría resaltar que si Ruido Rosa se va es porque hubo errores internos… es cuestión de ambas cosas, por supuesto, porque no estoy negando esto, pero creo que sería bueno no destacar tanto que la industria no nos apoyó, porque de por sí no hay muchas mujeres en esto, y luego se va la banda de mujeres que las representaba, así que hay que impulsarlas, ese es el mensaje que queremos dar, que las chicas se animen a tocar y que vean que es posible vivir de la música, yo lo he hecho”, enfatiza.





Ya que hablamos de los espacios que están tomando o que deberían tomar las mujeres, ¿qué opinan de que por primera vez en la historia de México es posible que vayamos a tener una presidenta?

Alejandra: Hijole, ese es otro tema que yo prefiero no tocar, porque a mí en lo personal me gustaría ver qué pasa si una mujer está ahí si se trata de una mujer que no está siendo manipulada, pero ahí no nos vamos a meter, porque es un poco delicado.

¿Algo que le quieran decir al público que las siguió durante estos años?

Alejandra: Que muchas gracias por todos los años de apoyo y de cariño, porque en realidad las bandas se hacen gracias al público… Luego uno está tan metido en sus cosas que no siempre ve el apoyo y el cariño que tiene la gente por un proyecto, de repente la gente nos escribe mucho en las redes sociales y nos comenta mucho, pero a veces es imposible responder a todos, queremos decirles que sentimos ese cariño y que eso es lo que nos llevó a estar hasta aquí, donde estamos ahora.