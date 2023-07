Delilah Holliday, entre la fantasía y la realidad [Entrevista]

No son pocos quienes están volteando a ver, y sobre todo escuchar la propuesta musical de Delilah Holliday, una artista que se está ganando un lugar en la escena del pop británico desde 2018, cuando dio a conocer su álbum debut, Lady Luck Vol.1, que aún se puede oír y descargar gratuitamente en la plataforma Bandcamp .



Su banda, Skinny Girl Diet, que fundó a los 14 años con su hermana Ursula y su prima Amelia, fue un elemento básico del panorama indie-punk del Reino Unido en 2010. Luego hizo con éxito la transición a su actual proyecto en solitario y poco después aparecería en el álbum de Baxter Dury B.E.D, junto a Étienne de Crécy.

Recomendado para ti: This Is The Kit: Nuevos rostros de la escena inglesa

Luego de dar otro golpe certero con su segunda placa, Collective Consciousness (2021), la artista, que además comenzó a colaborar con gente del mundo de la música y de la moda como Neneh Cherry, Vivienne Westwood y Matt King, comenzó a llamar también la atención de la prensa intencional, siendo destacada por medios como FACT Magazine, DIY y Loud & Quiet.

Pero este 2023 la tenemos de regreso con un disco en el que realiza una especie de art pop electrónico orientado al downtempo, con capas añadidas de trip hop y muchos sintetizadores para la pista de baile.

Sobre este tercer asalto discográfico titulado Invaluable Vol. 1, que vio la luz el pasado 7 de julio, hablamos con la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DELILAH HOLLIDAY (@delilahholliday)



Sabemos que el sencillo "Everything I Ever Wanted" habla del amor en el fin del mundo. ¿Puedes abundar al respecto?

Sí, cuando la hice básicamente estaba pensando en escribir algo parecido a esas películas de desastres o a las series de zombis en las que también de repente ves que si tu amor dura hasta el fin del mundo, entonces se trata de un tipo de amor realmente poderoso, sólo quería capturar ese sentimiento en una canción y bueno, creo que lo logré.

La mayoría de las canciones de este disco tienen un ambiente relajado y nocturno. ¿Ese era el estado de ánimo en el que te encontrabas cuando las grabaste?

Sí, totalmente… Creo que mucha de la música que he hecho tiene más bien un mood diurno, como de ambiente soleado, pero sí creo que esta nueva música está más relacionada con la noche… Supongo que en esta ocasión la inspiración vino más bien de la oscuridad.

El álbum fue coescrito y coproducido con el compositor Raphael Ninot tanto a distancia como en su estudio de Waterloo.

"Queríamos crear un mundo sonoro en el que cada canción tuviera sus propias características. Visualizamos el EP como una casa, e imaginamos cómo sonarían y se sentirían todas las canciones como habitaciones de esa casa imaginaria. Si escuchas las canciones con atención, puede que oigas algunos trenes en algunas de las tomas vocales. "Everything I Ever Wanted" se creó con el piano de Don Cherry en la casa de Neneh -su hija- en Suecia, que yo grabé y luego recorté y resampleé", comparte.

Muchas de estas nuevas canciones las escribiste y produjiste en compañía de Raphael Ninot. ¿Qué nos puedes decir de él?

Bueno, es uno de mis mejores amigos y fue muy agradable trabajar juntos, porque tenemos diferentes gustos musicales, él está más interesado en el techno y en la música dance industrial, mientras que a mí me gusta más el R&B, el rock y el punk, pero a la hora de unirnos y crear algo creo que todo funciona muy bien.





De la fantasía a la realidad

Sonoramente, este nuevo disco es transportador, pero en sus letras Delilah quería mantener los pies en la tierra. Estos elementos opuestos se aprovechan a lo largo de todo el disco; es siempre onírico, pero nunca inconsciente, manteniendo al oyente en un purgatorio de expectativas.

“Se deleita con sonidos y visuales de otro mundo que juegan con lo abstracto, lo psicodélico y lo conceptual, pero las experiencias vividas que extrae de los temas creativos siguen siendo el núcleo de lo que hace. Crecer en Holloway Road y empezar sus proyectos creativos con miembros de su familia ha tenido un claro impacto en su forma de ser, y el sentido de comunidad provee su base”, dice su sello discográfico.

Y aunque tu música parece una experiencia onírica, las letras son todo lo contrario, un reflejo de la realidad.

Sí, con la música me encanta crear paisajes sonoros que reflejan sueños, pero con este proyecto en particular, quería que todo estuviera fincado en la realidad y que hubiera una inspiración política, porque siento que estamos en un punto de la historia en el que necesitamos expresarnos más sobre las cosas que queremos cambiar del mundo. Espero estar reflejando bien eso en mis letras.





Inspiración política

Los temas de Delilah exploran la desigualdad estructural y la pobreza, tienen matices políticos y no son gratuitos. Según ella, "todo este proyecto gira en torno a la yuxtaposición y la mezcla de cosas que en realidad no van, porque así es como empezó. Es la chispa que inspiró todas las demás canciones. Mezclar géneros y juntar piezas que no encajan del todo".

Hablando de una inspiración política, ¿a qué te refieres cuando dices que la naturaleza brutal de Londres fue lo que te convirtió en artista?

Creo que la austeridad y la división de clases que veo en mi entorno me han influido como artista. Y es que no puedes ignorar las cosas que pasan, como la falta de vivienda y la pobreza que hay en Gran Bretaña, son cosas que me han frustrado porque una como mujer no puede cambiar todas las cosas. Y sé que la forma en que puedo cambiar algo es haciendo arte al respecto y escribir letras en las que difunda esa conciencia y con las que provoque algún cambio… Por eso digo que todo eso fue lo que me hizo convertirme en artista, siempre planteando un camino con fuerza y haciendo letras que puedan ayudar a la gente y que le brinden algún tipo de esperanza.

La nueva música de la artista dice que todos somos producto de nuestra educación, y la creatividad de Delilah está intrínsecamente ligada a su entorno

"Estéticamente, quería comunicar todas las experiencias que conlleva crearse a uno mismo. Todos los habitantes de este planeta hemos tenido una experiencia única. Y creo que son experiencias de un valor incalculable, son la riqueza de la vida, porque te hacen ser quien eres”.

Y en ese mismo sentido, añade:

“Crecer en un barrio marginal me ha convertido en la persona que soy, me ha hecho crear arte, y quiero que los efectos visuales lo reflejen y sean reales. Aunque me encanta transmitir mundos fantásticos y cosas así, creo que a veces el realismo es muy importante. Y la naturaleza brutal de Londres es lo que me ha convertido en artista. Y aunque me gusta estar lejos con las hadas, es bueno volver a la tierra y retratar eso".

¿El hecho de que este disco se titule Invaluable Vol. 1 significa que vendrá una segunda parte?

Sí, la segunda parte saldrá por ahí de octubre o noviembre de este año, no puedo decir con exactitud cuándo, perdón por eso, pero seguro será en algún punto de este año… La verdad es que estoy muy emocionada de compartir ambas partes, porque siento que ambas se complementan entre sí de una manera extraña.





¿Eso significa que la segunda parte será distinta de esta primera?

Yo pienso que sí, porque se adentra más en la vida nocturna y en el lado oscuro de Londres, como la vida en los clubes nocturnos y las cosas que pasan ahí, como las drogas, el alcohol y el hedonismo que a veces son llevados demasiado lejos por algunas personas.

Un ejemplo de lo anterior es "Silent Streets" donde ella recuerda que durante la pandemia la gente estaba demasiado asustada para salir y que nadie interactuaba.

“Pensé que era un concepto muy abstracto e interesante para ponerlo en la canción y hacerlo bailable, porque Raphael me envió el ritmo y tenía un bonito aire industrial que me recordaba a las calles de Londres, y yo quería un groove por encima, con ese concepto concreto de estar demasiado asustado para socializar, pero es un tema de discoteca. Y me gusta la yuxtaposición."





¿Saldrás de gira para presentar este nuevo disco?

Yo espero que sí… Espero muy pronto poder confirmar eso, porque hemos estado trabajando mucho al respecto y claro, de ser así me encantaría algún día poder tocar en México, ¡definitivamente está en mi lista de deseos!





Si tuvieras que definir este nuevo disco sólo con tres palabras, ¿cuáles serían?

Oh… Diría que noche… y baile.

Cultura [Entrevista] Daughter: De la oscuridad a la luz





Como casi siempre, el Reino Unido está viviendo un buen momento en cuestión musical. ¿Qué música de tu país te gusta o te inspira de alguna manera?

Fíjate que me gusta mucha música que es distinta a lo que yo hago, por ejemplo, me encantan los Arctic Monkeys, me parecen grandiosos… Adoro las letras de Alex Turner. Y también me gustan mucho The Horrors, son una gran banda… Ah, y también me gusta mucho Massive Attack.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¿Hay algo que le quieras decir a tus seguidores mexicanos?

Ay… ¡Sólo que los amo! Gracias por todo, de verdad.