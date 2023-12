Damien Hirts llega a México: fecha, lugar y precio

Por primera ocasión en México, el artista británico Damien Hirts vendrá al país con su nueva exposición "Vivir para siempre (por un momento)", en donde mostrará el trabajo que ha realizado a lo largo de su gran carrera artística.

Dicha exposición abordará el trabajo de Hirst a lo largo de sus 33 años de carrera (1986-2019), en donde se expondrán alrededor de 60 piezas plásticas, además de diversas instalaciones.

Damien se ha dado a conocer en el ámbito artístico como alguien polémico y provocador, también es miembro del grupo Young British Artists, el cual se trata de un grupo informal de artistas británicos que comenzaron a exponer juntos en 1988, destacara que se hicieron conocidos por su apertura a los materiales y procesos, sus tácticas de choque y su actitud emprendedora.

Sobre el trabajo de Hirst, su pieza más conocida se trata de The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living de 1991, el cual consiste en un tiburón tigre de casi metro y medio de largo conservado en formol.

¿Cuándo y dónde se presentará Damien Hirst en México?

“Vivir para siempre (por un momento)" se presentará entre el 23 de marzo y el 25 de agosto del próximo año en las galerías 1, 2, 3 y Plaza del Museo Jumex, destacar que dicha exposición es parte de la celebración por el décimo aniversario de dicho recinto cultural.

Damien señaló que se encuentra entusiasmado con la primera exposición que dará en el país, cabe mencionar que, además, será su primera exposición en América Latina. El artista británico señaló que siempre ha visto a México como una fuente de inspiración, incluso lo ve como un segundo. También comentó que siempre le han llamado la atención el Día de Muertos y las mariposas de Michoacán.

Finalmente, el precio para entrar a “Vivir para siempre (por un momento)" será de $85 pesos general. No obstante, habrá entrada libre los domingos y será gratuito para estudiantes, maestros con credencial vigente, beneficiarios INAPAM y personas con discapacidad.