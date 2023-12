NORMAL | Regional mexicano: ¿furor global o espejismo?

En este 2023, que se extingue rápidamente, varias anécdotas en el mundo de la música quedarán para el imaginario de los tiempos futuros. Y de todas una en particular será objeto de estudio y quizá, como aseguró uno de sus protagonistas, “pasará a la historia de la música mexicana” (1).

Todo comenzó al día siguiente del festival Coachella 2023 , cuando Hassan Emilio Kabande Laija, alias Peso Pluma, alternó con la cantante urbana estadounidense Becky G. Durante ese showcase, el también apodado “Doble P” interpretó su sencillo “Ella Baila Sola” y de inmediato el público asistente colocó al tema como el número 1 de la lista global de Spotify.

En ese momento varias cosas se pusieron en el reflector: era la primera vez que un artista mexicano de cualquier género lograba llegar al número 1 de la lista global de Spotify; en uno de los festivales más importantes del planeta, los artistas del llamado género urbano opacaron al resto del cartel, que históricamente se había concentrado en otros estilos musicales. También se ratificó con este hecho que de alguna forma lo mexicano estaba de moda en Estados Unidos, y quizá lo más importante: que el reggaetón fue desplazado del gusto de ese segmento de mercado como el género predominante, para ser suplido por los corridos tumbados.

De pronto, muchos medios pusieron en el airplay al género; de un momento a otro los reggaetoneros se quejaron de los corridos (2), y a los pocos días en el Hot 100 de Billboard -la lista de popularidad más mainstream que puede haber en el planeta- tuvo como peak position en el número 4, el single “Ella Baila Sola”, que en América Latina también se convirtió en un smash hit y en España llegó al número 10.

Además, Peso Pluma se presentó en el programa de Jimmy Fallon, y de cierta forma el éxito de “Ella Baila Sola” fue comparado con otros momentos disruptivos de la música contemporánea, como cuando Nevermind de Nirvana desplazó del número 1 del Hot 200 de Billboard a Dangerous, de Michael Jackson o con la primera presentación de The Beatles en el Show de Ed Sullivan.

¿Pero quién es el promotor de la popularidad de éstos géneros? Además de los publicistas de cada artista, medios como Forbes y la revista Time -que curiosamente no se dedican a la música, sino a los negocios y lo político- han promovido al reggaetón y los corridos como los fenómenos culturales más populares del mundo. En el caso de Bad Bunny, lo han comparado con Michael Jackson y Frank Sinatra; en lo que se refiere al regional mexicano, han hecho de Peso Pluma una celebridad del “mexican curious”.

Por ello cabe preguntarse: ¿Realmente serán lo urbano y el regional mexicano los géneros más famosos a nivel mundial en la música popular? ¿Son fenómenos globales o más bien se limitan a los países donde hay una gran población hispanoparlante? ¿Cuánto apoyo a favor del regional mexicano hay por parte de los grandes conglomerados mediáticos de Estados Unidos para convertir al género en un fenómeno de la noche a la mañana? ¿Lo urbano, sobre todo el reggaetón, ha contagiado ya a otras partes del planeta donde no necesariamente se habla español? Y claro, ¿qué tan beneficiosa es para nuestro país la imagen proyectada al exterior, de un estilo musical que hace apología del narco, la misoginia y el belicismo?

“Peso Pluma se llevó los reflectores, pero probablemente Natanael Cano es el primer gran artista de corridos tumbados. Él hacía su música, él componía sus canciones, él no tuvo una agencia de marketing en un inicio, todo lo hacía desde el barrio”, comenta a El Sol de México Alan Zuko, quien es programador de Ibero 90.9 FM.

Compa, ¿qué le parece esa morra?

La música regional mexicana es un género natural para la idiosincrasia nacional. Desde las primeras estrellas populares en la historia de la música grabada, los artistas ubicados en este género se han mimetizado con nuestro inconsciente colectivo.

La mayoría de la gente se identifica con ellos, con sus costumbres e imagen, así como con las letras de sus canciones y con las historias que se narran en ellas. En los corridos originales se hablaba de las hazañas y desventuras de insurgentes, forajidos, cuatreros. No es un hecho aislado que los corridos tumbados sean atractivos para los jóvenes del siglo 21.

Para los reflectores del mainstream, los corridos tumbados son un hecho repentino, pero tienen una evolución social y sonora que por el último lustro ha pasado de los eventos locales en Sinaloa y Jalisco a viralizarse vía YouTube, gracias a los seguidores del reggaetón, que de alguna forma asimilan esta nueva corriente de lo regional mexicano dentro de una misma estantería.

Un ejemplo lo encontramos en la programación de canales de cable dedicados a la música como Telehit, que transmiten a Bad Bunny o Karol G, en las mismas pautas que a Fuerza Régida o Junior H. Algo que contrasta con sus pautas dedicadas al pop, donde Taylor Swift o los artistas del K Pop (que por cierto, han perdido mucha atención de los medios tras la pandemia), conviven en segmentos similares.

"En México sí son top, pero ocurre algo raro. Una cosa es la reproducción en plataforma y otra es el acto en vivo. Yo los separaría. La gente los está reproduciendo en sus dispositivos pero increíblemente para las nuevas generaciones, ello no implica que quieran verlos en vivo", comenta a este diario Davo Peñaloza, Editor en jefe de Amazon Music México.









“(Peso Pluma) tiene excelentes agencias de marketing y publicidad detrás; no es casualidad el fenómeno de la noche a la mañana; no sólo es el talento, que desde mi perspectiva sí tiene”

- Alan Zuko, programador de Ibero 90.9 FM





Para Peñaloza y Zuko, la respuesta a la pregunta de si lo urbano y los corridos tumbados son los géneros más populares en el mundo, es unánime: No lo son. Ambos coinciden en que el pop y el rock pop son los géneros más populares. Esto basado en el número de reproducciones de sus repertorios en distintas plataformas, en las ventas físicas de sus títulos en distintos formatos y por supuesto, en el arrasador éxito de Taylor Swift en 2023.

A lo que podemos agregar las tendencias del UK Official Chart, la segunda lista de popularidad más importante del mundo, donde en este año han llegado al No.1 The Beatles, Blur, Liam Gallagher, The Rolling Stones; y en el Top 10 bandas y artistas como Depeche Mode, Elton John, Fleetwood Mac, Bombay Bicycle Club y Jungle, entre muchos otros.

“Sobre las reproducciones en México puedo decirte que el 75 por ciento del total son de regional mexicano, el otro 25 por ciento se lo reparten los demás géneros. Y hablando de un paralelismo, mientras que el grunge llegó a destronar a Michael Jackson, Peso Pluma y todos ellos llegaron a tumbar a Bad Bunny. El año pasado, cuando fue el fenómeno de Bad Bunny yo me preguntaba quién iba a llegar a derrocar eso. Y Peso Pluma llegó para destronarlo, aunque todos ellos (los artistas de reggaetón), siguen teniendo mucho consumo”, añade Davo Peñaloza.

Con el éxito de Peso Pluma, los corridos tumbados tuvieron toda la atención posible de los medios en México, y no siempre para bien, pues el gobierno de Chihuahua prohibió su ejecución pública (3); la gira del primer disco de Doble P, Génesis, llegó a varias ciudades del país, pero en su escala en Tijuana, fue cancelada por amenazas de muerte por parte del cartel Jalisco Nueva Generación, y a ellas se sumaron cinco ciudades canceladas: Querétaro, León, Acapulco, Culiacán y Puebla (4).

Cuando otros actores voltearon a ver esta música

“(Al respecto de Damon Albarn y Björk) Probablemente ellos desde sus propios entornos no lo saben. Probablemente les da igual: “mira que padre canción, qué bien suena”, es muy probable que ellos no conozcan el contexto que hay alrededor. Y ¿por qué revistas como Forbes lo están destacando? Es porque para bien o para mal, es algo que está ocurriendo. Financiado por quién sea, está ahí. Ya sea por la industria, quizá el narco o las familias de los artistas, sea quién sea, está ocurriendo y se está normalizado”, dice Davo Peñaloza.

“(Peso Pluma), tiene excelentes agencias de marketing, de publicidad detrás de él; no es una casualidad el fenómeno de la noche a la mañana, no sólo es el talento que en mi perspectiva sí tiene. El boom de este artista es en gran parte por la publicidad bien hecha, porque al final los publicistas no son magos, estudian el mercado. Su estrategia es maravillosa, digna de reconocerse. También se debe al contexto que se vive en nuestro país, es un asunto generacional. La fusión del hip-hop con la cultura del regional mexicano”, apunta Alan Zuko.





El éxito de “Ella Baila Sola”, de Peso Pluma, ha sido comparado por muchos con otros momentos disruptivos de la música, como cuando Nevermind de Nirvana desplazó del número 1 del Hot 200 de Billboard a Dangerous, de Michael Jackson, o con la primera presentación de The Beatles en el Show de Ed Sullivan





Tras la cancelación de varios conciertos de Peso Pluma en nuestro país, queda en el aire la duda de qué tan exitoso es el movimiento de los corridos tumbados. Hasta donde sabemos, no se vendieron la mayoría de los tickets para su concierto en el Foro Sol; las amenazas de muerte al cantante jalisciense nos hacen pensar en una teoría casi de la conspiración: ¿habrá intereses de los carteles mexicanos en la popularidad casi repentina de los corridos tumbados?

No suena descabellado que los carteles más poderosos de nuestro país estén interesados en normalizar su cultura. Después de todo, la guerra más fallida del narco contra el Estado Mexicano no es en el terreno de las armas, sino en materia cultural.

“Hablando de reggaetón, tengo conocidos en Europa que me han dicho que Bad Bunny llega a sonar en una discoteca o en un restaurante, pero que no es un fenómeno. No sé si lo has notado, pero Bad Bunny nunca ha hecho una gira europea”, destaca Alan Zuko.

Mientras el fenómeno de la popularización de los corridos tumbados sucede en México, también el establishment estadounidense -el mismo que mantiene una guerra contra el fentanilo- ha hecho todo lo posible por tener al regional mexicano como una alternativa al pop que domina sus listas de popularidad. Y como ejemplo está el hecho de que en los premios Billboard, Fuerza Régida le arrebató el premio del año a Metallica en la categoría de Mejor Grupo Musical.

También parece peculiar que muchos de los artistas del regional mexicano tengan su origen nativo en las ciudades más saturadas de hispanoparlantes en la Unión Americana.

“Tenemos una visión latinocentrista, porque somos parte de América Latina y sin duda, es una realidad, los géneros urbanos y el regional mexicano son los de más crecimiento; los corridos tumbados derrotaron en popularidad al reggaetón, pero no me atrevo a decir que esto sea en todo el mundo. Es una situación que sucede en América Latina, Estados Unidos y España”, subraya Alan Zuko.

Cultura El furor por los conciertos en México (a pesar de los precios)

¿Qué tan beneficiosa es para México la imagen proyectada al exterior, de un estilo musical que hace apología del narco, la misoginia y el belicismo?





La música popular de este año pasará a la historia por los logros de Taylor Swift y The Beatles, así como por la nueva introspección del rock, producto de la pandemia del Covid, pero también por el inicio de la caída del reggaetón y el ascenso de los corridos tumbados. Será un año peculiar y causa de estudio para los encargados de la industria musical en el futuro.

Y sin embargo, será un año que nos recuerda que nada está escrito en piedra. Por ejemplo, hace unas semanas Peso Pluma se presentó en España, en un foro para 15 mil personas que estaba abarrotado. Aunque después cantó sus éxitos en la vía pública, para la gente de “a pie”, y curiosamente nadie lo reconoció.

“O va a ser algo pasajero (el fenómeno de los corridos tumbados) o podremos imaginar que en el 2036, en un antro de Berlín la gente esté bailando regional mexicano con música electrónica. Arrancó aquí, pero en un futuro cercano quizá lo estén bailando los europeos”, comenta Davo Peñaloza.





