La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 4 al 7 de mayo

MUSEO DE ARTE MODERNO: HOMENAJE A GRACIELA ITURBIDE

Retratos de un ritual es la muestra que celebra la trayectoria de la mexicana Graciela Iturbide, considerada una de las principales exponentes de la fotografía a nivel internacional: un enfoque documental con sensibilidad poética, como menciona en su comunicación el Museo de Arte Moderno, donde se realiza la expo.

Tal vez la recuerden por una foto llamada “Nuestra señora de las iguanas” en la que se ve a una mujer de nombre Zobeida cargando en la cabeza un par de iguanas que vendería en el mercado de Juchitán, Oaxaca. Por mencionar alguna de las imágenes míticas de Iturbide.

Vayan a presenciar más de estos escenarios en el museo con una expo que reúne 25 fotografías del acervo que datan del 1978 hasta piezas más recientes de 2011.

Cuándo y dónde

Del 29 de abril al 13 de agosto. El museo se ubica en Paseo de la Reforma esquina con Gandhi s/n, primera sección del Bosque de Chapultepec

DÍA MUNDIAL DEL BURRO EN BURROLANDIA

Aprovecha para hacer un viaje fugaz a Otumba, Estado de México, en especial a Burrolandia, a propósito de que el 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Burro.

En tu visita podrás conocer más sobre la especie, recorrido guiado y darles de comer; además, claro de apoyar su cuidado y protección con tu donativo de entrada. Para conocer más sobre lo que sucede en este espacio donde incluso puedes ponerte orejas de burro, escucha la charla que tuvimos en La Guía del Fin de Semana con Raúl Flores, administrador de Burrolandia México.





Cuándo y dónde

Abre todos los días de las 9:00 a 18:00 horas con cita previa. Se ubica en calle Estación 6, La Estación, Otumba de Gómez Farías.

Sigue la conversación en redes: Facebook burrolandia.mx

Foto. La Señorita Etcétera

CELEBRA A STAR WARS TODO EL AÑO EN EL MUSEO ESTELAR

En una galaxia muy, muy cercana en la colonia del Valle de la Ciudad de México, se ubica el Museo Estelar, una casa museo que hace homenaje a una de las historias de la cultura popular más importantes tanto del cine como la novela gráfica, pero sin dejar de lado la música y otras áreas creativas. Hablamos de Star Wars, de George Lucas.



El equipo de La Guía del Fin de Semana dejó la cabina para salir a explorar y visitar el Museo Estelar que está abierto al público de manera gratuita desde 2019, a propósito de que el 4 de mayo se considera el Día de Star Wars fecha que es por un juego de palabras de la icónica frase “May the Force be with you” ("que la fuerza te acompañe, en inglés") tiene gran similitud fonética a "May the 4th" (cuatro de mayo).



Escucha aquí el episodio, un recorrido con Kabir Navarrete en el que descubriremos algunas de sus 6mil piezas con las que cualquier fanático fantase: hay desde vasos, hasta un pelo original de chewbacca.



Cuándo y dónde

De miércoles a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo: 12:00 a las 17:00 horas. Se ubica en Sta. Margarita 519, Insurgentes San Borja, alcaldía Benito Juárez. La entrada es libre con previa reserva en museoestelar.com/reserva-cita

