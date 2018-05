Felguerez celebrará sus 90 años con exposición

“No te cambia el carácter con la edad, te cambia el físico” compartió el reconocido artista plástico zacatecano Manuel Felguérez, quien rumbo a cumplir sus 90 años platicó en exclusiva para El Sol de Zacatecas sobre sus nuevos proyectos.



Aseguró que se volvió una tradicióncelebrar las décadas más que los años, y fue precisamente cuando cumplió70 años, cuando montó una exposición importante en el Museo Tamayo, en los 80, produjoobra que albergó Bellas Artes, y ahora en los 90 expondrá de manera individual en el“Muac” con una renovación en sus creaciones, que integrarápiezas de antaño y recientes.

“Yo siempre estoy trabajando y almacenando” dijo, por lo que porque acostumbrado a trabajar regularmentecon galerías en donde exhibe propuestascada dos años,-y aprovechando que este 2018 le toca exponer- ambas colecciones coincidirán en el marco del festejo por su aniversario.

Entre la serie de compromisos que hay que cumplir, el también pionero del abstracto anunció que tiene un proyecto que consiste en tres obras monumentales en diferentes sitios y estados, que considerauna actividad muy fuerte, “aunque loúnicocierto de la edad, es que sin ninguna equivocación cada vez me queda menos tiempo, entonces lo que más aprecio es precisamente en tiempo, y si no trabajo lo pierdo”.

Seguro de que hasta los cien años no cualquier persona llega, el famoso artífice apuntó que la obra que desea realizar es, seguramente, superior a los años que vaa vivir. “Si me centro en realidad ya sé que el tiempo me es cada vez más precioso y cada vez me duele más perderlo”.