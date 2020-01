Tres restaurantes para disfrutar de lo sabroso y saludable

Hamburguesas con carne de frijol, ensaladas con montones de semillas y menús con gran variedad de guisos a base de soya, son algunos de los atractivos culinarios que existen en la Ciudad de México; una creciente tendencia de comer sin culpas y sin excederse en grasas.

Semillero

Un proyecto del joven empresario y gastrónomo Bernardo Reyes, que comenzó hace cinco años en la colonia Del Valle y que, luego del éxito entre los comensales, lo llevó a abrir una segunda sucursal en la colonia Juárez.

Como cualquier restaurante bajo el concepto de saludable, incluye en su menú una gran variedad de ensaladas, visualmente atractivas y también muy ricas.

Su fuerte son los bowls a base de una mezcla de lechugas y arroz integral o fideos de soya; a cada uno de ellos se le incluye una proteína que puede ser carne pescado o pollo, verduras o frutas y variedad de semillas. También hay opciones vegetarianas.

Ubicación:

Patricio Sanz 1102, colonia Del Valle

Marsella 74, colonia Juárez.

Pan Comido

Su slogan es: piensa en la naturaleza, piensa en ti y piensa en lo que comes. Su concepto está muy ligado a la sustentabilidad, al consumo local, artesanal y al comercio justo.

Esto no nada más lo puedes observar en su gastronomía, sino también en su mobiliario y diseño interior; por ejemplo, sus sillas de época y los frascos de mermelada reusados como vasos.

La oferta culinaria incluye hamburguesas, tortas, hot dogs, sándwiches, faláfel, pastas y platillos que por lo regular contienen carne. Para los que no comen productos de origen animal, pueden sustituir la carne por soya.



Ubicación:

Tonalá 91, col. Roma

Leibnitz 117, local 3, entrada por Darwin, colonia Anzures

Av. Moliere 222, dentro de Palacio de Hierro, colonia Polanco.

Vegan Inc.

La filosofía del chef Andrés Aguilar – Águila Loustaunau es fomentar la opción de una alimentación natural y sustentable, que conlleve al bienestar integral de los seres vivos y el planeta.

Su menú es encantador, encontrarás todo lo que ofrece un restaurante “normal”, pero con ingredientes que te sorprenderán: un chicharrón de portobello, tacos al pastor de setas marinadas a la plancha, tacos de tofu orgánico empanizado, lasaña con boloñesa de setas y hamburguesas con carne de frijol.

Todas las creaciones son elaboradas en casa y de forma artesanal, por lo que se lleva el doble de tiempo al no comprar alimentos procesados. Sus sabores son tan auténticos que sólo el 5% de los comensales son veganos y el resto no, así que, no extrañarás la carne.

Ubicación:

Av. Revolución 1544, col. Guadalupe Inn.

Ejercito nacional 769, en Plaza Miyana, planta alta, col. Granada.