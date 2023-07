Julio Hernández, el profesor mexicano que rescata el náhuatl por medio de TikTok

Desde la llegada de TikTok, la plataforma ha sido usada no sólo para compartir retos o bailes, sino también para poder enseñar y compartir un poco de conocimiento.

Uno de los usuarios que justo ha elegido usar la famosa red social para compartir sus concimientos y rescatar a una de nuestras lenguas indígenas es el profesor Julio Hernández Juárez.

Lee también: ¿Por qué no es correcto referirse a una lengua indígena como dialecto?

El maestro, originario de Tlaxcala, decidió abrir su cuenta de TikTok @juliotzin76 para enseñar el idioma náhuatl, el cual se ha ido perdiendo debido al paso de los años y a la poca difusión que se le da.

#lenguanahuatl #aprendenahuatl #lenguasoriginarias #temachtic #maestro #juliotzin #viral ♬ Little Things - Adrian Berenguer @juliotzin76 frases imperativas #nahuatl

El objetivo del profesor es que este tipo de lenguas sigan vigentes en las nuevas generaciones para que además, no se pierdan sus raíces indígenas.

Actualmente, diversas variantes del náhuatl se encuentran principalmente en áreas rurales del centro de México y a lo largo de la costa del Golfo.

Un reto difícil pero no imposible

Hernández Juárez relató en entrevista para la agencia EFE, que fue durante la pandemia por Covid-19, donde gracias a sus sobrinos, descubrió la red social.

Sin embargo, el pensó en darle un enfoque educativo, el cual confiesa en un prinicipio no fue bien recibido pues llegó a recibir burlas por parte de algunos usuarios.

Pese a las ofensas, el maestro siguió con su plan, ya que estaba decidido a cumplir su sueño de mantener viva la lengua originaria de su abuela.

"Siempre tuve la curiosidad de aprender y hablar náhuatl, por lo que comencé a grabar videos con los números y el abecedario, es decir, desde lo básico, porque era mi sueño mantener viva la lengua originaria de mí abuela, quien me decía muchas cosas que yo no entendía. Cuando crecí me di cuenta que tan groserías y palabras con cariño", narró.

#lenguanahuatl #aprendenahuatl #lenguasoriginarias #temachtic #maestro #juliotzin #viral ♬ Au Revoir - Sweet After Tears @juliotzin76 Números del 1 al 10 en náhuatl #nahuatl

El docente se preparó e incluso, se acercó a una comunidad que hablaba náhuatl para practicar, mejorar su pronunciación y conseguir una mejor interacción en redes.

Con el paso del tiempo, Julio Hernández comenzó a tener un grupo de followers formado no sólo por mexicanos, sino también extranjeros, que ahora están ávidos de aprender la lengua, sumando ya más de 167 mil seguidores.

"Está el clásico alumno que se interesa en todo y quiere saber más, está la persona que quiere aprender a decir algunas frases para poder comunicarse, los extranjeros tienen mucha curiosidad y los migrantes buscan conocer la lengua para el día que regresen a territorio mexicano", expuso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, el profesor reveló que su siguiente sueño será la instalación de un Centro de Enseñanza de Lenguas Originarias en Tlaxcala para seguir con su misión de preservar el idioma, pues sin duda es parte de nuestra identidad cultural mexicana.