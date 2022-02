Lengua, ¿de chiflidos? Conoce la comunidad mexicana que se comunica de esta forma

A nivel mundial, existen distintas formas de comunicarnos, las cuales pueden ser a través del uso de sonidos, señas, golpes. En México, existe una rica variedad de lenguajes, entre las que destacan una en la ciudad de Sochiapam, en Oaxaca.

En un pueblo, donde existe un paisaje marcado de gran vegetación y escondido entre la niebla, hay hombres que son capaces de comunicarse con ayuda de silbidos.

Este tipo de comunicación no es única de México, pues en distintas partes del mundo como Perú y España, sin embargo, en el caso del pueblo de Sochiapam, este es único por la complejidad.

San Pedro Sochiápam es un municipio que se encuentra situado en la famosa región de la Cañada en Oaxaca y forma parte del distrito de Cuicatlán.

Un lenguaje complejo

A través de un documental del programa In the Americas con David Yetman, el lenguaje cuenta con 31 distinciones de acento y tono con él se pueden sintetizar mensajes, haciendo que no haya forma de confundir lo que se dice con un silbido.

Este tipo de lenguaje tiene cierta elegancia pues esta evita los gritos para comunicarse con personas a lo lejos.

En el documental, se analiza la forma en la que se logran comunicar entre los pobladores pues la variedad en la tonalidad permite comprender un mensaje específico.

En la región, el silbido tradicionalmente es utilizado por hombres, ya que anteriormente era utilizado únicamente en el campo debido a su amplio nivel de comunicación a distancia.

Pese a costumbre, los silbidos pueden desaparecer

El video nos lleva por la densa región en Oaxaca en donde buscan analizar el complejo nacimiento de la lengua y su posible desaparición en los próximos años.

De acuerdo con los integrantes de la comunidad, existe el riesgo de que este tipo de lenguaje llegue a su extinción, pues factores como la educación juega un papel fundamental ya que los niños al llevar más escolarización, provoca que se pierda el idioma materno.

Los pobladores que utilizan los silbidos para comunicarse afirman que ya se ha perdido la costumbre de utilizar los chiflidos y estos ya no forman parte de la vida cotidiana.

Durante la investigación, se llegó a la conclusión de que este tipo de comunicación tiene muchas cosas a favor pues contrario a lo que se imagina, es realmente efectiva y precisa.