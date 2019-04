60 años de Astérix: cómics para todas las generaciones

Las aventuras de Astérix el Galo cumplen 60 años y se celebran por todo lo alto: una película recién estrenada, un futuro cómic y un nuevo videojuego llegan para demostrar que algunas cosas nunca pasan de moda

En torno al año 50 a. C., una pequeña aldea gala se resiste a la invasión romana de Julio César, gracias a la fuerza sobrehumana que una poción preparada por el druida del pueblo logra otorgar a sus guerreros.

¿Les suena? Seguramente, porque ese druida es Panorámix, y uno de los héroes que beben la poción es Astérix quien, junto a su inseparable amigo Obélix, pone a los romanos en aprietos una y otra vez.

Sí, es el mismo Astérix que este 2019 cumple ni más ni menos que 60 años de historias, y lo celebra, tanto llenando nuevas páginas como regresando a la gran pantalla y a las videoconsolas.





LOS INICIOS

René Goscinny, guionista, y Albert Uderzo, dibujante, llevaban desde comienzos de la década de los años 50 trabajando juntos. Sin embargo, no fue hasta 1959 que dieron luz al que sería su proyecto de vida: Astérix .

El nombre de la saga sería el del protagonista que, por iniciativa de Goscinny, rompería con los estereotipos de los héroes protagonistas de los cómics del momento, siendo un hombre de tamaño pequeño pero de gran inteligencia. Por parte de Uderzo nacería Obélix, que sí cumpliría con esa imagen de grandullón. Aunque con un carácter muy especial.

La primera historieta, que daría nombre a la serie, Astérix el Galo, se publicó en el número inicial de la revista Pilote y fue todo un éxito: 300 mil copias vendidas. Las siguientes revistas continuaron publicando historietas.

Posteriormente, en 1961, se publicó como un comic independiente en la Colección Pilote de la editorial Dargaud. Y, a partir de entonces, le siguieron el resto de ·álbumes, cada vez más exitosos.

La frescura de unos personajes atípicos y el humor de las historietas cautivaron a toda una generación de fans. Y lo han seguido haciendo con sus sucesores.

El primer cómic vendió 6 mil copias. Los siguientes aumentaron a decenas de miles primero, y centenares de miles después... Hasta llegar, por ejemplo, a un noveno libro que vendió más de un millón de copias.

Para que puedan hacerse una idea de hasta dónde llega este éxito, y cómo es mucho más que algo anclado a una época: en 2017 se subastó un ejemplar original de Le Tour de Gaule (1964) firmado por Goscinny y Uderzo por una cifra superior al millón y medio de dólares.

A los comics, les siguieron y acompañaron todo tipo de productos: películas, juegos y videojuegos, dibujos animados, merchandising de todo tipo. Hasta un parque temático, el Parc Astérix, situado en la localidad de Plailly, a 43 kilómetros de la capital francesa.





OBRA INMORTAL

A la muerte de René Goscinny, Albert Uderzo continuaría con el legado de su compañero. Hasta que le fue imposible seguir haciéndolo. Pero Astérix estaba destinado a la inmortalidad, a seguir siendo un éxito, generación tras generación, eternamente moderno y nunca caduco.

Por ello, en la actualidad son Jean-Yves Ferri y Didier Conrad quienes se encargan de mantener vivos a los héroes galos más queridos. De hecho, en octubre de 2019, llegará una nueva novela de Astérix, para conmemorar esos 60 años de comicidad y aventuras. Será el álbum número 38.

“Sin duda fue Astérix quien me incitó a dedicarme al comic cuando era pequeño” afirmóJean-Yves Ferri. ”Sesenta años, ahora que yo me acerco a ellos, ya no parece una edad tan avanzada”, agregó.

Por su parte, Didier Conrad dijo: “Es cierto: Astérix nació en 1959, como yo”. Y sobre el nuevo comic bromeó con lo siguiente: “Si yo no conociera ya el argumento, correría a esperar delante de la librería”.

Esta nueva novela será el broche de oro a todo un año de celebraciones, según indican desde la editorial. Los festejos comenzaron a finales de 2018, con la publicación del videojuego Astérix &Obélix XXL 2, que ha supuesto el regreso de los galos tras diez años sin asomarse por videoconsolas y computadoras.

Además, se estrenó la película Astérix: ElSecreto de la Poción Mágica, dirigida por Alexandre Astier y Louis Clichy,que en su primer fin de semana en las taquillas francesas recaudó en torno a 7 millones de dólares y fue vista por casi un millón de espectadores.

Actualmente, más de 4 millones de personas han visto el filme en el país galo, y el éxito se va extendiendo al resto del mundo.

Y es que hay historias que son transgeneracionales, y las de Astérix son de esas, capaces de arrancar una sonrisa a grandes y pequeños del siglo pasado, del presente y, ¿por qué no? Tal vez del futuro.