Así es El Infierno en 12 Pasos, según Raúl Rodríguez

En su novela El infierno en 12 pasos (Editorial Cangrejo), Raúl Rodríguez, comparte testimonios de quienes han perdido su libertad por culpa de sus demonios internos, y que han logrado regresar al mundo de los vivos con base en un esfuerzo inaudito de superación espiritual.

No es un libro de entrevistas, aunque se basa en ellas; tampoco es de autoayuda, aunque da claves importantes sobre cómo superar todo aquello que nos aflige a los seres humanos y nos detiene en nuestro camino hacia la superación personal. Todo es ficción y relato novelado, pero nada es ajeno a la condición humana.

¿Cómo nació el proyecto? “Hace 10 años tuve una crisis de insomnio muy fuerte. Una amiga me recomendó la meditación. Acudí a un Asam y el gurú nos recomendó hacer labor social para enfrentarnos con otros que sufrían más que nosotros. Nos invitó a un reclusorio donde tuvimos aceceso a enfermos terminales, gente en situación de calle abandonados y fue una experiencia tremenda”.

Rodríguez asegura que fue un viaje por la obscuridad del ser humano pero que lo que lo motivó a escribir esta historia fue justamente conocer las historias de aquellos “que pudieron ser capaces de voltear a la luz y salieron de sus tinieblas”.

En un principio, dice, “mi intención era publicar crónicas de lo que he estado viendo en reclusorios, en hospitales, pero era tan cruda la realidad que fue difícil plasmar todo en crónicas breves. Entonces se fue cocinando este libro como novela para poder narrar de una manera respetuosa pero cruda, historias de gente que han acabado siendo amigos míos”.

Lector asiduo de las novelas de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, el autor califica su libro como una novela negra que pretende ser lúdica y entretener al lector. “Aun así el texto conlleva un mensaje, creo en la literatura comprometida, en el sentido de que el escritor debe de impactar a su realidad y a su comunidad a partir de sus textos. Por lo tanto sí pretendo generar una reflexión en quien me haga favor de leer esta historia”.

La novela tiene como base la invitación budista que invita al desapego. “El budismo te habla de que no tengas apego a lo bonito y tampoco desapego a lo feo; te dice que hay que aceptar que en la vida hay belleza y fealdad; riqueza y pobreza; salud y enfermedad; que hay día y noche.

“El budismo nos hace ver la realidad que a veces no queremos ver y de la que nos queremos fugar. Nos ayuda cuando queremos negarnos a que lo bueno termine, o a que lo malo permanezca. Todas son historias muy fuertes. Tanto, que hubo algunas con la que no pude, que fueron las de los ancianitos abandonados. Algunos a los que sus familiares los fueron a abandonar a un parque. Eso sí no, no pude seguir viéndolo de cerca, pero al final el asunto es que fue necesario mantener distancia de cada relato para poderlo recrear y narrar sin un sentimiento que me fuera derrumbar a mí”.

Es la segunda novela de Raúl Rodríguez, escritor mexicano. “Mi primer libro tenía una visión política y se llamó Coro de monólogos. El infierno en 12 pasos es ya una novela negra que será presentada en la Feria del Libro de Medellín, Colombia, de donde es su editorial, Cangrejo”.

El libro ya se encuentra en librerías físicas y digitales. “Lamentablemente el semáforo epidemiológico en rojo hizo que se frenara toda la promoción y su circulación, pero ya está disponible”, concluye Rodríguez.