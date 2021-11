Censura y autocensura, obstáculos que enfrenta la libertad de expresión

“El periodismo que no incomoda, no es periodismo, son relaciones públicas”, señaló el editor de Penguin Rendom House en Perú, Jerónimo Pimentel, al participar en la Mesa Los diferentes matices de la censura. Desde la presión del gobierno hasta la amenaza y censura, que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro (FIL).

En este escenario y al describir parte de su experiencia en este tema de la censura manifestó que “el periodismo que no incomoda, no es periodismo, son relaciones públicas y fieles a ese mandato dentro de mi labor editorial y director de un grupo he tratado de fomentar la publicación periodística, pero veo con bastante pena el deterioro”, en el que han caído estos aspectos de la libertad de expresión.

En su caso, hay días en los que ha recibido por lo menos cinco cartas en una sola persona en las que lo amenazan con demandarlo por ciertos temas, han teñido juicios a través de los cuales trataban de impedir la circulación comercial de libros.

Al relatar su experiencia frente a la censura ejercida desde afuera, desde las instancias de poder quienes han institucionalizado un patrón de comportamiento “de los grupos y los políticos formales o informarles que buscan el poder a través de los caminos formales como la presidencia o informarles como el narcotráfico”.

Dijo que el patrón de comportamiento es distinguible y en los últimos ocho años registran cientos de juicios en contra de por lo menos 80 periodistas en Perú para intimidarlos.

Al respecto el escritor guatemalteco, Sergio Ramírez indicó que la lucha en América Latina siempre se ha librado entre la democracia y el autoritarismo, pero el problema está en que “el autoritarismo por su propia naturaleza siempre tiende a ser inconsecuente con las palabras, por lo tanto intolerante con la Libertad de expresión”.

En ese sentido, no dudó en señalar que los tiranos o las tiranías “no tiene sentido del humor y, por lo tanto, tienden a ver todo como graves ofensas en contra de su inviolable autoridad o el derecho digo o que han recibido para permanecer en el poder y esto cuando es herido por las palabras es tomado como una ofensa”, situación que en America Latina ha costado exilios, persecuciones, desapariciones y homicidios para acallarlos.

“Cuando uno asume el papel de escritor en América Latina tiene dos caminos, uno es escribir y callarse o escribir y hablar”, en su caso es escribir y hablar más allá de crear imágenes con las palabras.

Dentro de este contexto señaló que el “peor enemigo que un escritor tiene que combatir es a sí mismo cuando tiene la tentación de la autocensura y la autocensura es limonero que le puede pasar a un escritor porque lo despoja de sus uñas, de sus garras y un escritor sin uñas, sin garras, sin dientes no sirve para nada porque se neutraliza a sí mismo” y se convierte en “una escritura edulcorada” y deja de ser el instrumento de la libertad.

Uno tiene que escoger entre la opresión y la libertad, marco del cual es imposible salir en nuestro continente, aseguró el escritor.