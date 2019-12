David Huerta, entre amigos se vio en la FIL de Guadalajara

El flamante ganador del Premio FIL de literatura en lenguas romances, el poeta David Huerta, sigue siendo parte de los eventos estelares de la Feria, pues su galardón es lo máximo que se entrega durante esta semana de presentaciones, de premios, charlas y muchos libros.

En esta ocasión, el décimo poeta premiado con este reconocimiento, se sentó a recibir elogios, a que se contaran anécdotas sobre él, en una mesa compartida con sus amigos. José Israel Carranza, Luis Vicente de Aguinaga, Mark Schafer y Benito Taibo, estuvieron presentes para apapachar a David Huerta, riendo, disfrutando y dialogando junto al público presente.

El poeta Luis Vicente de Aguinaga, sin embargo, dejó entrever que la vida de un poeta es solitaria, que no es común que vayan por la vida con muchas amistades. Pero, dijo, eso es más como para mantener una ilusión, que los que los leen tengan en mente que ese es el perfil del poeta que va por la vida regalando versos.

“Los poetas parecen no tener amigos, aunque sus excepciones las hay. Están solos y dialogan consigo mismos. Pero están solos o sólo quieren que lo parezca, los poetas quieren que parezca que hablan solos. Huerta es una de las personas más amigables que me ha tocado conocer, no me parecía imposible encontrar en sus libros poemas de amistad”, dijo, aunque apenas pudo encontrar tres en sus libros.

El escritor Benito Taibo fue al fondo de las anécdotas, de las serias hasta las vergonzosas, o al menos desde su punto de vista lo son, las cuales incluyen la Biblia, una masacre y ser seguidor de los Potros de Hierro del Atlante.

“Yo no soy amigo de David Huerta, es parte de mi familia. Ha estado ahí desde que lo recuerdo, nuestros padres eran muy buenos amigos, y la literatura nos unió”, comenzó Taibo.

“David Huerta estuvo en la plaza de las Tres Culturas en 1968. Ahí estuvo y alguna vez hablamos sobre ello y todavía me tiembla el pulso cuando nos contó lo que pasó esa tarde. Huerta es un gran lector de la Biblia y eso en ocasiones ha influenciado su poesía. Pero Huerta tiene algo muy vergonzoso, es atlantista, le va al Atlante. Hace más de 30 fuimos a ver un partido entre Atlante y el Atlético Español, goleados en la cancha y goleados en la tribuna como por siete cervezas, David sigue siendo entusiasta como aquellas tardes”, además de que remató contando que Huerta pertenece al partido comunista y jamás fue expulsado de éste, aunque el propio Taibo si salió expulsado.

La charla siguió abordando las cosas buenas de David, y no sólo las de su talento con la pluma, pues los presentes amigos coincidieron en la gran persona que es, siempre abierto al público, en constante charla con los jóvenes. Lo ven como un poeta sencillo, algo que dicen, no es común verlo en los dedicados a la poesía. Eso es lo que hace grande a Huerta, lo que lo ha hecho ganar el reconocimiento del público y también de los especialistas que lo han llenado de galardones, siendo el más reciente el Premio FIL.

David Huerta río, se le vio su semblante serio, en otras se conmovió y en algunas quiso aclarar las calumnias, dijo, que le estaba levantando Taibo, siempre lleno de buen humor, y dejando en claro que David Huerta es el último comunista de México.