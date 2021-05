Escritor Arturo Pérez-Reverte tiene el formulario perfecto si te enojas en redes sociales

Arturo Pérez-Reverte, el escritor español detrás de las aventuras del capitán Alatriste, se ve envuelto en la polémica luego de que revelara haberse vacunado contra Covid-19.

"Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer", dijo el escritor en señal de alarma.

"Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos", agregó y al mismo tiempo, de forma ingeniosa, compartió un falso formulario para ofendidos en redes sociales.

Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: pic.twitter.com/ASF6ni0165 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021

El documento plagado de ironía pretende conocer los motivos que ofenden a aquellos intransigentes e intolerantes internautas que se topan con algún meme, publicación, enlace, una foto, un video o alguien que no piense igual.

El test pregunta a los frustrados si lloraron "poquito" o "a moco suelto", o si lo van a superar, además deja una amplia lista de motivos de ofensa que van desde "soy un idiota", "soy de cristal", "soy un mojigato", hasta "todos están en mi contra".

Pérez-Reverte se vacuna y "seguidores" explotan

El 5 de mayo, Pérez-Reverte comunicó en su cuenta de Twitter haber sido inculado contra Covid-19 en el hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid; lugar del cual reconoció su "organización perfecta y personal rápido y eficaz".

El gozo por compartir esta noticia lo llevó a desatar la furia de sus seguidores. "Espero que también tenga unas palabras de respeto hacia los que no la queremos", escribió el usuario @HERETICO4.

"Decepcionante", le reprochó la usuaria @31417Rut; el novelista replicó: "Mecachis. Cómo lo siento. Haberlo dicho antes, mujer. Me habría negado en redondo para hacerla a usted feliz".

"Este es el año, en el que se pone de manifiesto que cientos de miles de personas que creíamos inteligentes, o son estúpidos, o son cobardes vendidos al sistema", fustigó @EscuelaFit, otro indignado de Twitter.

Que le siente bien,espero que también tenga unas palabras de respeto hacia los que no la queremos,a la mayoría les cuesta. Usted por fin ha tomado parte en el partido. pic.twitter.com/skA26gTwBa — HERETICO (@HERETICO4) May 6, 2021 ¿Decepcionada porque me he vacunado? Mecachis. Cómo lo siento. Haberlo dicho antes, mujer. Me habría negado en redondo para hacerla a usted feliz. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021 Que fina tiene la piel el señor Pérez Reverte, no se le puede decir nada, ni aunque sea verdad... pic.twitter.com/5UmZoeyqgC — Sergio Valcárcel (@EscuelaFit) May 5, 2021

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias