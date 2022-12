Unión Europea, invitado de honor a la FIL 2023

El hecho de que la Unión Europea sea el próximo invitado de la Feria Internacional del Libro en el 2023, es una excelente oportunidad para que América Latina repiense en hacer un solo bloque, “unirse en una sola voz”, sentenció el ex presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos, que estuvo presente en la feria para presentar el libro “la Nueva Soledad de América Latina”.

Acompañó al ex canciller Jorge Castañeda y al periodista Héctor Aguilar Camín, con quienes debatió sobre los paradigmas del llamado nuevo continente. El libro fue realizado por Aguilar Camín y Ricardo Lago, quien fuera presidente de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006.

Ricardo Lagos comentó que “está claro, es que crecientemente el mundo avanza hacia grandes bloques regionales y estos grandes bloques regionales entonces pasan a tener la voz de la región más que la voz de cada país individual. Y esto yo creo que es un tema de enorme trascendencia y entonces para aterrizar esta reunión aquí”.

Lagos resaltó la importancia de la FIL hoy en la vida de la América Latina y qué mejor marco para un encuentro que cambie el rumbo de los países de este continente: “En esta reunión tan importante que tiene lugar en esta feria que ha ganado un renombre internacional como la gran feria del mundo a nivel”.

Lagos agregó: “El año próximo es la Unión Europea la que pidió ser considerada la Epifanía que va a inspirar las tareas de la Feria del año próximo es notable entonces que aquí en Guadalajara es la Unión Europea la que va a estar en la primera fila no es Francia no es España, no es Europa, no es esto, no son ninguno de esos países, es la Unión Europea, es una enseñanza de que al futuro un número muy grande de tareas que hoy se hacen a nivel de país se van a hacer a nivel de la región”.

Resaltó el país invitado a esta Feria del Libro es justo “el que está dando el ejemplo más grande de aquello, esa Unión Europea que ahora nos dijo que ahora hay una forma independiente para conectarnos a través de la fibra que va de Portugal a Brasil y esa Unión Europea que ahora va a ser entonces el país invitado país entre comillas invitado para el año próximo”.

La cita está hecha. Para 2023 la Unión Europea será el país invitado y para el ex presidente Chileno tanto la Unión Europea como la FIL, como encargada de convocar al país invitado, en este caso a la gran unión de países, “están dando un ejemplo al mundo con esta decisión”.

Dijo que este esfuerzo de unión marca una nueva época donde “la soberanía de los países a veces para pesar tienen que unirse ellos y hablar con una sola voz. El ejemplo que nos dará el año próximo la Unión Europea aquí en esta gran feria de Guadalajara creo que es un ejemplo que los países tenemos que asimilar para ver en qué momento en algunas tareas también habrá una unión latinoamericana que podrá hablar también con la Unión Europea no digo de igual igual, pero por lo menos cuando el mismo espíritu de entender que al mundo al cual vamos entrando es un mundo cada vez más globalizado y donde los países para empezar tienen que unirse y hablar con una sola voz”.

Nota publicada originalmente en El Occidental