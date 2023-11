Gaby Pérez presenta libro para enfrentar el desamor

En La muerte del amor (Diana, 2023), la tanatóloga Gaby Pérez Islas acompaña y brinda herramientas, para enfrentar el duelo amoroso y saber identificar una anunciada pérdida.

“La sociedad no sabe tratar los finales de las relaciones, a veces los minimiza, como suele suceder en las relaciones de los jóvenes, mientras que otras veces las parejas se quedan atoradas años en una terminación que les impide seguir adelante. Creo que del amor se ha hablado mucho, pero poco de la muerte del amor. Como tanatóloga, experta en finales, considero que es muy importante hacerle ver a las personas que el amor se acaba, que no es cierto que todo lo aguanta, que todo lo perdona ni que todo lo resiste”, explica Pérez Islas, en entrevista con El Sol de México.

Es un compendio de herramientas emocionales, con información de fuentes especializadas, sugerencias, testimonios de parejas que han tomado terapias para salvar o resolver su relación y, también, ejercicios de introspección, útiles, al mismo tiempo, para el terreno amoroso ―antes y después de la separación― y el cuestionamiento personal.

“Es importante estar atentos de los indicios del desamor, el amor es algo vivo que si uno no está atento se muere. Como sucede cuando algunos niños se enferman, que a pesar de verse bien, tienen fiebre, y uno no puede esperar a que los síntomas sean tan evidentes, en las relaciones pasa lo mismo. A veces estamos tan ocupados en nuestras vidas y nuestros trabajos que nos olvidamos del otro que sólo nos cruzamos con ellos una o dos veces en la casa. Así que creo que hay que estar alerta siempre de los pequeños cambios y la aceptación de que uno puede ser el que se esté equivocando”, agrega la especialista.

ACTUAR COMO ADULTOS

Con temas como ¿Muere el amor si se acaba el sexo?, ¿La rutina te da paz o te da amor?, Los amores que nacen muertos y Lo que no viste venir, el libro también pone énfasis en los procesos de separación y divorcio. Aunque viene mucho más explicado en el libro, Pérez Islas adelanta cuál considera que es una de las más importantes recomendaciones, para lograr un desenlace lo más llevadero posible.

“Creo que es importante actuar como adultos, porque parece que cuando una pareja se casa lo hacen dos adultos y cuando se separa lo hacen dos niños heridos. Y esos niños heridos arrasan con toda la biografía de lo que había sido esa pareja. Hay que respetar la historia que tenemos en conjunto y no volvernos feroces hacia la yugular del otro en el momento en que nos vamos a separar”, recomienda la autora.

Preocupada por la salud emocional de las personas, la autora pone énfasis en la importancia de permitir a quienes han terminado una relación, darse el tiempo de vivir su duelo, y hace el símil de un viajero que lleva piedras en su maleta y que se va llenando de más guijarros con cada relación que va teniendo. “Si no las sacas, va a haber un punto en que ni tú ni nadie te va a aguantar”.

Es por eso que la autora busca que con este libro las personas puedan pensar su duelo y también darse cuenta de que existe la posibilidad de continuar, pues no es recomendable tampoco estancarse en el proceso del duelo, el cual puede llegar a tener consecuencias psicológicas, pero también físicas, que incluso pueden terminar en el suicidio.

“Nadie es el sentido de tu vida, se tiene que aprender que no se puede creer que el sentido de una vida se termina por la ausencia de una persona. El que alguien no quiera ya estar contigo es válido, pero no significa que no eres digno de amor. Puede haber muchos factores de la separación, como el momento de vida de cada uno o que el otro no sabe reconocer tus dones. No renuncies a quien eres a pesar de haber perdido, no te abandones en la desesperanza y el miedo del nunca más”, finaliza la autora.

El libro además de las recomendaciones, también ofrece enlaces digitales, a través de códigos QR a contenido exclusivo y una playlist, para dar continuidad a su proceso de duelo y sanación.