Gana con una trama sobre sus orígenes

Con un relato que indaga el confinamiento por la pandemia, los conflictos personales de un hombre aislado y las crisis políticas de América Latina, Cristian Alarcón, literato y periodista chileno-argentino, ganó el Premio Alfaguara de Novela 2022 al ser seleccionado de entre más de 800 manuscritos enviados a la edición 25 del galardón.

Titulada El tercer paraíso, la novela es un experimento narrativo, pues el autor conjuga géneros tan ajenos a la novela como el ensayo y tan cercanos como la crónica, y en ese collage ofrece relatos sobre la botánica, la naturaleza, la herencia familiar, los conflictos latinoamericanos, el confinamiento, la soledad, el aislamiento, el exilio, entre otras discusiones casi filosóficas narradas desde la ficción.

En la ceremonia virtual del anuncio del premio –dotado con 175 mil dólares–, Alarcón confesó que es una novela enteramente pandémica, pues igual que el protagonista, al inicio del confinamiento en 2020, él decidió aislarse en un pueblo de Argentina y más recientemente, en las afueras de Chile donde se dedicó a la lectura de filosofía para entender el concepto de extinción y muerte, y asimilar el caos del presente.

“Empecé a hacer consciencia sobre qué nos estaba diciendo la pandemia, y en la escritura de ese ensayo salieron varias escenas narrativas y de ahí recuperé algo de la abuela, de mi madre, y a partir de esas dos mujeres empecé a escribir sobre ellas y me fui alejando de la ciudad y yendo al campo y comencé una experiencia botánica real, por eso esta novela es más real que ficción”, refirió el también fundador de revista Anfibia y el sitio Cosecha roja.

En el acta del premio, el jurado presidido por el escritor Fernando Aramburu destacó “el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual. Ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal.

“La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas. Como dice el autor, la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto”, describe el acta sobre el libro que se presentó bajo el seudónimo Daniel Vitulic.

Gracias al aislamiento, agregó Alarcón, “he tenido el privilegio de poder frenar el vertido de mi tarea periodística y entregarme a la fabricación de un artefacto que tiene una doble fase, una novela familiar latinoamericana y la experiencia suburbana”.

Alarcón se dedica, desde los años 90, al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas. En sus libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2010) cruza la literatura con la etnografía urbana para crear relatos de no ficción. En el libro Un mar de castillos peronistas (2013) escribe crónicas de viaje y perfiles de personajes disidentes, subalternos y marginales.

En esta edición, el jurado recibió 899 manuscritos: 408 son de autores de España, 131 de Argentina, 119 de México, 87 de Colombia, 57 de Estados Unidos, 43 de Chile, 29 de Perú y 25 de Uruguay.