La defensa de las mujeres debe ser prioridad en el mundo: Joumana Haddad

La defensa de las mujeres debe ser una prioridad, pues con la llegada de la pandemia y los problemas que han existido históricamente, como la corrupción o la impunidad, quedó en segundo plano y debe recuperar su importancia, dijo Joumana Haddad, escritora y activista en defensa de las mujeres.

“No puedo entender, ni soportar el hecho de que hasta ahora casi en 2022 ser mujer sigue siendo tan peligroso en todo el mundo, esto no lo quiero aceptar y quisiera que todos y todas empecemos a ver que no estamos haciendo lo suficiente y esta situación continúa a pesar de todas las discusiones, análisis, leyes, es un tema del cual todo el mundo habla, pero sigue siendo peligroso ser mujer”.

Esto, durante su participación en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortazar: Ser mujer en el mundo de hoy, organizada en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde explicó que al ser originaria de Líbano y crecer en medio de conflictos, optó por escribir de una manera humana.

“Cuando creces en un lugar donde te dicen que no puedes pensar lo que estás pensando, que no puedes vivir tal como quieres vivir y no puedes decir o escribir lo que tienes ganas y derecho de decir y escribir, las lenguas juegan un papel muy esencial y liberatorio en mi vida, porque es mi arma y la manera con la cual tengo mi venganza de todas las injusticias que vivo o he vivido, las del mundo, los pueblos, los seres humanos con los cuales yo siento siempre que somos uno”.

Agregó que es necesario visualizar el problema, pues incluso en países desarrollados donde se podría creer que no existe la violencia de género, hay mujeres violentadas todos los días y parte del problema es porque todavía muchos hombres creen que tienen que “apoyar”.

“El único modo es dejar de pensar que ustedes tienen que apoyar a las mujeres, dejar de pensar que ustedes son el punto donde empieza la salvación de la mujer, nosotras tenemos que salvarnos a nosotras mismas y no esperar que nos viene la ayuda, sino tomarla”.