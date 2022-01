La escritora Elizabeth Strout inicia la edición de su obra en México

La escritora Elizabeth Strout, ganadora del Premio Pulitzer de Ficción por la novela Olive Kitteridge, presenta su nuevo libro, Ay, William, una secuela de Me llamo Lucy Barton, donde la protagonista enfrenta el regreso de su ex marido y se verá obligada a ayudarlo en un viaje de autoexploración.

En conferencia de prensa, la estadounidense habló sobre el proceso de crear una historia en varias entregas. “Es chistoso, cuando trabajo con uno de mis personajes y siento que no lo conozco bien, debo dejarlos ir. Pero si trabajo con ellos, digo ‘estoy contigo y sé quién eres’, entonces sigo avanzando. Cuando están dentro de mí de esa manera, siento que los puedo entender y ver, y hacer cosas distintas con ellos”, comentó.

Una parte importante de esta historia es la complejidad de los lazos de sangre, y dado que Lucy y William son padres de personas adultas, refleja también la experiencia de ver crecer a los hijos. Para ella, esos temas resultan interesantes de explorar en la literatura, pues siempre despiertan interés, y nos ayudan a explicar el por qué algunas relaciones resultan tan complicadas.

“Conozco familias que son muy complicadas, a su propia manera, y estoy segura de que hay otras muy funcionales y felices ahí afuera. Pero como escritora, estoy interesada en aquellas que son más conflictivas. Simplemente porque te dan más tracción en la página, es más interesante para mí, y por ende para el público”.

Al cuestionarla sobre su proceso de escritura a lo largo de los años, expresó que para iniciar o continuar una saga, lo primero es sentirse atraída por la historia y los personajes. La primera pregunta que se hace, es si ese mundo le interesa lo suficiente como para adentrarse en él.

Esta técnica la ha pulido desde su juventud, pues según recuerda, prácticamente desde que tuvo uso de razón tiene vocación por las letras. “Estoy un poco sorprendida de que lo he podido hacer, pero a la vez no tanto, porque desde una edad muy temprana supe que era escritora, y mi madre lo entendía también.

“Siempre me alentó, desde pequeña, en cuanto pude escribir me ponía a hacer historias, y me decía léelas, y yo lo hacía. Después me dio libros adultos, siempre me impulsó a ser autora, en mi mente no tengo recuerdos donde no escribía. Aunque me tomó mucho tiempo encontrar mi propia voz y compartir mi trabajo, pero estuvo bien”, agregó.

Quiere llevar su obra a todo el mundo

En 2014 se hizo la primera adaptación de su obra, a cargo de HBO, basada en Olive Kitteridge y protagonizada por la ganadora del Oscar, Frances McDormand, que además obtuvo seis premios Emmy, incluyendo Mejor Miniserie, Mejor Actriz y Mejor Guión.

Seis años más tarde, en 2020, se presentó una puesta en escena en Broadway basada en Me llamo Lucy Barton, cuyo elenco fue encabezado por la actriz Laura Linney.

Al respecto, Elizabeth expresó su alegría por haber inspirado dos piezas tan bien hechas, y externó su deseo de que más productores en otros países lleven sus textos a otros formatos.

“La que recientemente se hizo fue una gran pieza teatral, Laura interpretó el papel de la madre muy bien. Desde mi punto de vista es adorable, estoy a favor de ello. Me gustaría que hicieran más adaptaciones en todo el mundo, se podría ajustar muy bien, y se volvería más cercano al lector”, finalizó.