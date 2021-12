México merece vivir en paz: Tania Libertad en cierre de la FIL 2021

México merece vivir en paz, "hay que anteponer el diálogo ante las confrontaciones y la violencia", manifestó la cantante peruana Tania Libertad, que cerró con broche de oro con un concierto en la Feria Internacional del Libro.

Lamentó que no se ha logrado pacificar al país, "no, no lo estamos logrando, eso me apena y me entristece mucho, porque si México se merece ser un país en calma, un país en paz, tiene muchas cosas hermosas su cultura, su música, su pueblo es sumamente generoso, solidario. ¡Se merece vivir bien!, Es lo único que pedimos, que vivan bien, tengan lo que necesitan, ojalá se concrete y algún día no tengamos que ver cadáveres colgando de los puentes y niños muriendo por balas perdidas, eso es muy doloroso".

En el marco de la Feria Internacional del Libro 2021, el hotel Presidente Intercontinental Guadalajara ofreció una cena en el restaurante Francés Bistro la Bastille, en honor a la cantante Tania Libertad y la empresaria peruana Ingrid Yrivarren.

Al evento asistieron personalidades del Perú y empresarios tapatíos.

La artista previamente se presentó en el Conjunto Santander donde interpretó canciones de grandes poetas: Manuel Escorza y Juan Gonzalo Rose y a Vallejo con Idilio Muerto.

La cantante peruana, que vive en México desde hace 41 años, señaló en entrevista: "yo viví hasta los 26, casi a los 27 años en el Perú, y fue una época de gran aprendizaje, yo empecé muy chiquita a los 5 años y a los 7 años ya cobraba por cantar y a los 9 años ya estaba grabando discos".

Recuerda que pasó su niñez y adolescencia y parte de su juventud y vida adulta en el Perú y esas cosas no son fáciles de ponerlas a un lado, se quedan con uno para toda la vida".

Recordó que tuvo y ha tenido la fortuna de estar cerca de los poetas, de todos los intelectuales peruanos, pintores, poetas, escultores. Dijo que le tocó vivir una de las épocas más bonitas en la cultura de su país de origen.

Salió de Perú en 1980, ya que era un caos con la llegada de Sendero Luminoso " fue una etapa muy difícil, muy dura, y yo pensé que no íbamos a salir adelante, pero se recuperó de una manera hermosa, creció y llegó a ser una de las economías más importantes de la región y así fue que hicieron crecer su gastronomía y cultura".

Esto ha sido una lección muy bonita no sólo para los peruanos, sino para el resto del mundo, ya que después de vivir en un país caótico, con tantos conflictos pudo salir adelante.

En su visita a Guadalajara, participó en el recital de 1991 en el Teatro Degollado con Joan Manuel Serrat, Susana Reinaldi, Juan Gabriel , Amalia Rodríguez, con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, manifestó que lo recuerda con mucho cariño, "fue una época lindísima, tantas anécdotas que no se pueden contar", dice con carcajada abierta.

En su concierto de cierre de la Feria Internacional del Libro, su repertorio abarca temas de Perú, básicamente es una fusión de Perú y México.

"Yo he tomado canciones de José Alfredo, Armando Manzanero y grandes autores mexicanos que me los he llevado a ritmos peruanos", externó.

Un abrazo fuerte y lindo en el reencuentro con los asistentes a la FIL que no regresaba desde 2005, añadió.

El chef Gustavo Macías Aldana, habló de los platillos y postres de la gastronomía francesa preparados especialmente para Tania Libertad, que consideró un honor hacerlo.

Patricia Chapman , gerente general del hotel, cito que cada año en el marco de la FIL realizan una cena en honor de un artista relacionado con el país invitado y en esta ocasión por ser Perú lo hicieron con Tania Libertad. El restaurante francés que está dentro del hotel y que tiene 5 años de se inauguró fue el lugar de la cena.

Manifestó que ya se está reactivando la economía y así da cuenta de las reservaciones que tienen que principalmente es un turismo de negocios.