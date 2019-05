Llega a la CDMX el festival What Design Can Do

What Design Can Do Mexico City se inauguró en el Palacio de Bellas Artes con la presencia de autoridades estatales y exponentes de distintas actividades creativas, nacionales e internacionales quienes resaltaron el poder del diseño en la sociedad actual.

Con un formato de show en el que una orquesta marcaba la entrada de cada participante, Saskia Van Stein condujo el evento y presentó en primer lugar a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto quien destacó que en un país que cambia "la cultura aparece como un eje transformador".

Posteriormente, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores dijo que desde hace dos años se planeó traer esta fiesta de diseño a México que tiene mucho que mostrar mediante sus aristas y artesanos.

Entre los ponentes del acto de apertura del acontecimiento, que estará hasta el 8 de mayo en el Frontón México estuvieron: Alice Rawsthorn, crítica de diseño, la chef Elena Reygadas, Carla Fernández, que presentó moda incluyente y Nadia Tolokonnikova, del grupo Pussy Riot.