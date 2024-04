Pancho Villa, el único latinoamericano que invadió suelo estadounidense

Doroteo Arango mejor conocido como Francisco Villa, no sólo se convirtió en un ícono de la Revolución Mexicana, su legado también trascendió fronteras y no en sentido figurado, en 1916, la División del Norte invadió un poblado estadounidense en Nuevo México, convirtiéndose en el único latinoamericano en realizar algo semejante.

En 1916, los villistas vivieron tiempos difíciles, pues Venustiano Carranza con la ayuda de Alvaro Obregón, lograron doblegar a la División del Norte del general Villa, la cual tuvo que esconderse en montes y cerros al norte de la República.

El gobierno de los Estados Unidos reconoció al gobierno de Carranza, situación que provocó la ira de Villa, quien decidió tomar represalias contra el país vecino, pues lo consideró como una traición a su causa debido a que anteriormente había recibido apoyo de dicha nación.

El ataque al poblado de Columbus en Nuevo México se dio el 9 de marzo de 1916, un aproximado de 500 hombres atacaron una guarnición militar estadounidense y quemaron el poblado, provocando múltiples muertes en ambos lados. El ataque duró casi 6 horas y tuvo severas consecuencias que puso en suspenso las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

Villa, dolido aún por las batallas libradas contra el Ejército Constitucionalista, que prácticamente destruyeron a la División del Norte, y temeroso de los movimientos de sus contrarios, decidió llevar a cabo un acto de provocación que causara una guerra para salvar a la patria explica Memórica.

Dicho ataque representó apenas el segundo a territorio estadounidense, antes de la irrupción de Villa a Columbus, la monarquía británica realizó uno en 1814 durante la "Guerra de 1812".

¿Qué fue la Expedición Punitiva?

Woodrow Wilson, entonces presidente de los Estados Unidos, reaccionó rápido y sin titubeos, el 15 de marzo de 1916 lanzó la Expedición Punitiva formada por 4,800 soldados, que más tarde aumentaría su número hasta 10 mil, esto con la intención de atrapar vivo o muerto a Pancho Villa.

La maniobra fue un desastre militar y político para los Estados Unidos: no pudieron capturar a Villa, sus fuerzas no fueron destruidas y la sociedad mexicana respondió de manera hostil al ataque. Abandonaron el país 11 meses después de haber iniciado su intervenciónexplica Memórica

Dicha expedición vulneró la soberanía nacional, Venustiano Carranza envió a Alvaro Obregón a negociar con los estadounidenses, pues inicialmente, la diplomacia mexicana ofreció a Estados Unidos un tratado en el que se establecía lo siguiente:

"Se permite el paso recíproco de tropas en las zonas fronterizas, siempre y cuando no fueran más de mil hombres, no se internaran más de 60 kilómetros y no permanecieran más de cinco días". explica el sitio web del Gobierno de México.

Estados Unidos hizo caso omiso de dicha propuesta y continuó con su invasión a México en busca de Villa, la expedición fue liderada por John Pershing y duró 11 meses sin resultado alguno, pues Villa jamás apareció y el ejército estadounidense tuvo que sobreponerse a constantes hostilidades de la gente.

La gente se enfrentó espontáneamente a las tropas invasoras con piedras y palos. El 12 de abril la población de Parral, Chihuahua, incluidos mujeres y niños, atacó a la columna estadounidense y los obligó a retirarse con un saldo de 3 muertos y 16 heridos.Explica el sitio web del Gobierno de México

Pershing volvió a Estados Unidos "humillado" tras 11 meses de una búsqueda frustrada, no obstante, al estallar la Primera Guerra Mundial, se trasladó al conflicto y se convirtió en héroe de guerra, situación que hace más llamativo que nunca haya podido dar con el paradero de Villa.