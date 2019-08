Mundo de la literatura, sacudido por muerte de Toni Morrison

La muerte de la escritora estadounidense Toni Morrison ha sacudido a la sociedad estadounidense, por lo que editores, escritores y hasta políticos expresaron su tristeza por esta pérdida en la literatura mundial.

El primero en pronunciarse fue el editor Alfred A. Knopf, quien confirmó la muerte de la ganadora del Premio Nobel de Literatura: "Nosotros morimos. Ese puede ser el sentido de la vida. Pero hacemos el lenguaje. Esa puede ser la medida de nuestras vidas".

Knopf también dio a conocer el sentir de su actual editor en jefe, Ajai Singh "Sonny" Mehta, quien señaló que "la vida laboral de Toni Morrison se pasó al servicio de la literatura: escribir libros, leer libros, editar libros, enseñar libros. Puedo pensar en pocos escritores en cartas americanas que escribieron con más humanidad o con más amor por el lenguaje que Toni".

We are profoundly sad to report that Toni Morrison has died at the age of eighty-eight.



“We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives.”



February 18, 1931 – August 5, 2019 pic.twitter.com/DWnElCpMKc — Alfred A. Knopf (@AAKnopf) 6 de agosto de 2019

"Sus narrativas y su fascinante prosa han dejado una huella indeleble en nuestra cultura. Sus novelas mandan y exigen nuestra atención. Son obras canónicas, y lo que es más importante, son libros que siguen siendo queridos por los lectores".

El expresidente Barack Obama fue de los primeros políticos en pronunciarse sobre Morrison: "era un tesoro nacional, tan buen narrador, tan cautivador, en persona como ella en la página".

Toni Morrison was a national treasure, as good a storyteller, as captivating, in person as she was on the page. Her writing was a beautiful, meaningful challenge to our conscience and our moral imagination. What a gift to breathe the same air as her, if only for a while. pic.twitter.com/JG7Jgu4p9t — Barack Obama (@BarackObama) 6 de agosto de 2019

Por su parte, Bernie Sanders dijo que "hoy perdimos una leyenda americana. Que descanse en paz", mientras la congresista Alexandria Ocasio-Cortez refirió que "Toni Morrison será recordada como uno de los más grandes pensadores y narradores de nuestra historia. Ella nos dio mucho, y su trabajo continúa dando a lo largo del tiempo".

"If you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody else." -Toni Morrison



Today we lost an American legend. May she rest in peace. https://t.co/DInZvd8stY — Bernie Sanders (@BernieSanders) 6 de agosto de 2019 Toni Morrison will be remembered as one of the greatest thinkers and storytellers in our history.



She gave us all so much, and her work continues to give throughout time. Thank you, Toni Morrison. https://t.co/XEDGNS7OXW — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 6 de agosto de 2019

Igualmente, Jake Silverstein y Andrew LaVallee, editores de cultura en The New York Times, lamentaron la partida de Morrison, quien dejó un rico y poderoso legado literario.

In 2015 Morrison sat for this portrait (by photographer Katy Grannan) to accompany this great profile by Rachel Kaadzi Ghansah: https://t.co/7ZBTsW1ATN Worth re-reading today, as we mourn our gigantic loss pic.twitter.com/fNphNcnQIV — Jake Silverstein (@jakesilverstein) 6 de agosto de 2019 Toni Morrison, the Nobel laureate who has died at 88, left a rich, powerful literary legacy. These are some of her best -- and most essential -- books. https://t.co/6KouRnZS3X — Andrew LaVallee (@andrewlavallee) 6 de agosto de 2019

Mientras la hija de Diane Ross, Tracee Ellis Ross, expresó: "Toni Morrison. Mientras has dejado el reino físico, los muchos tesoros que nos dejaste darán fruto durante generaciones y generaciones. Tu trabajo ha pasado en cascada a través de mi vida profundamente y simplemente... descansar en el poder a un icono amado".

Toni Morrison. While you have left the physical realm, the many treasures you left us will bear fruit for generations and generations. Your work has cascaded through my life deeply and simply...rest in power to a beloved icon. pic.twitter.com/YQPS3gR5Ml — Tracee Ellis Ross (@TraceeEllisRoss) 6 de agosto de 2019

En tanto, la cuenta oficial de Toni Morrison que maneja su acervo literario, solo posteó una imagen de la escritora mirando al cielo, sin palabras.