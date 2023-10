Reseña: Brian Eno en concierto, desde París

Octubre 26, La Seine Musicale, París, 20 horas. Después de 50 años de carrera, Brian Eno realiza su primer gira como solista en ocasión de que la Biennale de Venecia lo reconociera con un León de Oro especial por su “investigación en la calidad, belleza y difusión del sonido y por su concepto acústico”, talentos que ha ejercido en sus colaboraciones con Roxy Music (su primer grupo), Genesis, Cluster, Robert Fripp, David Bowie, Talking Heads, Devo, U2, John Cale y Peter Gabriel, entre una larga lista de músicos que han tenido influencia de este genio innovador de técnicas de producción musical que van mucho más allá que el género mal llamado ambiental.

Acompañado por Leo Abrahams en la guitarra y Peter Chilvers en los teclados, ambos antiguos colaboradores en varios discos de Eno, el programa incluye su obra titulada The Ship, originalmente editado en 2016 y que fue imaginado como una instalación surround al descubrir su autor que podía cantar en notas bajas mientras caminaba en su estudio.

Con tan solo cuatro tracks, The Ship forma parte del programa de la gira que es interpretada por la Baltic Sea Symphony Orchestra dirigida por Kristjan Järvi y cuya peculiar personalidad los hace interpretar música contemporánea parados y hasta bailando de pie durante el concierto.

En esta ocasión contamos como enviado especial a Edgar Arrellano, periodista de educación pero más importante, un apasionado irredento fanático de todo lo que gire alrededor de Brian Eno, pasión que lo llevó a tomar su pasaporte y a su mujer para ir a Francia y presenciar un hecho inédito, como el de escuchar al genio inglés en vivo. Aquí su reseña:





El concierto de esta noche en la Sala conocida como Seine Musicale fue una delicia acústica con un sonido estremecedor.

Acompañado de la Orquesta del Mar Báltico con sus 36 integrantes además de Peter Serafinowics y la cantante Melanie Pappenheim, se logró un ambiente misterioso y sublime para deleite de los más de seis mil espectadores que seguramente asistían a la cita por la singularidad de ver arriba de un escenario en vivo a mister Eno por primera vez en su carrera solista.

Todo el escenario cubierto en una nube de niebla y los músicos en movimiento fue todo un espectáculo digno de uno de los pioneros de la música ambiental.

La voz de Brian emergió para recrear su obra titulada The Ship, de cuatro movimientos por casi una hora y cerrando con la canción “Set me Free”, de The Velvet Underground.

Es increíble cómo el sonido de la orquesta y los instrumentos eléctricos se fusionan en varias capas como olas que comienzan en el escenario e inundan toda la sala, como un sentimiento de tranquilidad y que de pronto nos despertáramos en un mundo diferente, habitado por un espíritu ancestral pero a la vez moderno.

Así son los beneficios de la música de Brian Eno, que parece tan sencilla pero que encierra en sí misma una complejidad construida paso a paso y consumida en un pequeño instante porque esa es su función y virtud, llenar el ambiente y ser un contenido auditivo imparable.

Mezclado con sus compañeros, Eno tiene el aspecto de un profesor de escuela preparatoria, muy correcto y completamente alejado del mundo fantástico del glam de Roxy Music en sus inicios, con sus grandes botas, ropa destellando color y hasta plumas sobre los hombros.

En la segunda parte del concierto cantó su clásico tema “By This River”, con un arreglo grandioso, produciendo la total entrega del auditorio que se volcó en aplausos.

Después interpretó “Who Gives a Thought”, despidiéndose del público, quien no lo dejó ir sosteniendo la ovación por casi cinco minutos, lo cual agradeció comunicándose en su mejor francés.

Regresó con un encore de su producción de 2022 Foreverandevermore, interpretando “Making Garden Out of Silence “ y cerró el concierto con “There Were Bells “.

Un concierto que llegó después de 50 años de espera, pero que valió cada minuto.

Au revoir, Brian Eno.