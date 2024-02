Se cumplen seis décadas de Beatlemanía

Ed Sullivan, comenzó otra revolución dentro de los convulsos años 60 cuando hizo esta presentación: “Damas y caballeros, Los Beatles”.

Con la cuenta en ascenso del 1 al 5 en la voz de Paul McCartney, “All my Loving” se convirtió en la puerta de entrada al más importante episodio disruptivo de la historia de la música moderna, el inicio de la primera Invasión inglesa de mano del ascenso global de la beatlemania.

Te puede interesar: Ricardo Rocha y el rock (tres grandes anécdotas)

Por 60 años, todos los que nacimos después de ese “momento canónico”, como lo llaman ahora, conocemos y concebimos al mundo con y sin rock; con Los Rolling Stones haciendo giras eternas y a los exponentes del britpop haciendo el sonido del final e inicio de entre siglos; conocemos a los artistas del new wave, del synthpop y los new romantics como héroes de los años 80 que parecen jamás llegarán a su fin; la mayoría conocemos a Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Los Kinks, pero ya algunos han olvidado a Manfred Mann, Los Seekers, a los Herman's Hermits, The Moody Blues o Lulu; todos ubicamos a Los Beatles como un grupo que siempre ha estado ahí, del que siempre ha habido referencias, en la ciencia, en la televisión, el cine, en la política, con otros músicos de otros géneros, de otras generaciones.

Y todo ésto que hemos mencionado y más, tuvo su inicio el domingo 9 de febrero de 1964 en la transmisión dominical de El Show de Ed Sullivan.

Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre bandas de culto

Uno de los momentos más importantes de la historia de la TV

Según una lista de TV Guide de Estados Unidos en 1996, el año en el que el Cuarteto de Liverpool tuvo su segunda edad de oro gracias al proyecto Anthology, los dos momentos más importantes en la historia de la televisión de la Unión Americana son, en el primer lugar, la llegada del hombre a la Luna en 1969, y en el segundo, la primera presentación de Los Beatles con Ed Sullivan.

Según las crónicas del momento, había tanta gente frente a la televisión, que inclusive el Departamento de Policía de Nueva York, reportó una sensible baja en la incidencia criminal en la Ciudad durante la transmisión del programa; mucha gente como por ejemplo Bruce Springsteen, Billy Joel o Steven Tayler, han mencionado, parafraseandolos la siguiente premisa: “todos recordamos el día que mataron a Kennedy o cuando llegamos a la Luna, pero todos sabemos con exactitud dónde estábamos el día que Los Beatles estuvieron por primera vez en la televisión.”

De hecho los tres anteriormente mencionados, han declarado públicamente que ese día les cambió la vida y decidieron convertirse en músicos.

Después de aquella transmisión donde Los Beatles ejecutaron “All My Loving”, “Till There Was You”, donde presentaron a cada uno, con el plus para John Lennon “lo sentimos chicas, está casado; “She Loves You”, “I Saw Her Standing There” y “I Wanna Hold Your Hand”, súper éxito responsable de haber llevado a Los Beatles por primera vez a los Estados Unidos, debido a que llegó al No.1 del Hot 100 de Billboard, rompiendo una maldición que se ceñía sobre los músicos británicos previos a este suceso: todos fracasaban en sus intentos por penetrar el mercado estadounidense. Inclusive los más exitosos como The Shadows y Cliff Richards habían fracasado en Estados Unidos.





"De la noche a la mañana los Beatles estaban en todos lados, en la radio, en los noticieros de los cines, en los billboards, en las revistas"





John Lennon fue el más férreo opositor en hacer giras por los Estados Unidos y contagió al resto para que se negaran a llegar al país sin tener por lo menos un éxito. En ese momento hasta la disquera filial de EMI, o sea Capitol Records, se había negado a editar los sencillos del Cuarteto de Liverpool durante 1963. Sellos independientes como Swan y Vee Jay, habían sido los que comprendieron la relevancia del fenómeno de la beatlemania y como se expandía por Europa, sabían que era cuestión de tiempo para que se contagiara el mercado local.

Con el crecimiento de las ventas de las copias editadas por las independientes y la presión de los chairman de EMI en Inglaterra, Alan Livingston, CEO de Capitol, tuvo que ceder a la presión y a la explícita petición de Brian Epstein, manager del grupo, para que se gastara no menos de un millón de dólares en promoción. Entonces se generó toda una campaña publicitaria que jamás se había visto en los medios de comunicación y el entretenimiento, ni siquiera para el cine, ni para Elvis Presley o Frank Sinatra.

Celebridades Elton John se despide del Reino Unido

De la noche a la mañana Los Beatles estaban en todos lados, en la radio, en los noticieros de los cines, en los billboards, en las revistas. La campaña fungió como acelerador de lo que ya estaba ocurriendo en ambas costas de los Estados Unidos. Cada día los sencillos del grupo eran más solicitados a los DJs locales en Los Ángeles y Nueva York. No fue un hecho sintético o forzado el que Los Beatles se convirtieran en un éxito meteórico en Estados Unidos. La campaña de Capitol lo amplificó a niveles nunca vistos.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Luego del éxito del Cuarteto de Liverpool, llegó toda una camada de artistas ingleses que conquistaron el mercado estadounidense, el más grande e influyente del mundo. De la noche a la mañana el rockabilly, los Beach Boys que estaban en ascenso, los baladistas, en inclusive las cantantes de R & B, excepto las de Motown, fueron reemplazados de los gustos musicales de la juventud por todos los nuevos grupos y cantantes de la Gran Bretaña.

Hace seis décadas tuvo lugar un momento como le llaman hoy, canónico, que cambió el mundo. En ese momento los habitantes de la Tierra no estaban conscientes del impacto real de lo que sus ojos estaban mirando (a excepción de Ed Sullivan, que llamaba a Los Beatles como los cuatro Elvis). 60 años después vivimos aún los efectos de esa noche del invierno de 1964, la noche que todo el planeta conoció a John, Paul, George y Ringo.