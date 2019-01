Ari Telch reinicia temporada de la obra D’Mente

Ari Telch regresa al Teatro Milán con una renovada temporada de su obra de teatro D’Mente, un divertido soliloquio en donde habla de la salud y la enfermedad mental, padecimientos que nadie está exento como él con los que ha tenido que sobrevivir desde que le detectaron un cuadro de bipolaridad, ansiedad llevado a una depresión.

El actor, quien ahora se divierte contando historias personales, además de mezclarlo con temas políticos, tocando temas de la vida actual como es la legalización de la marihuana, se declara a favor de que esto suceda en el nuevo sexenio presidencial en México.

“Estoy completamente a favor, de eso hablamos, hace mucho menos daño que el alcohol (saca un churro gigante), un ser humano de 75 kilogramos promedio, necesita fumarse dos mil churros de buena calidad al mismo tiempo para fallecer”, dijo Ari, tras mencionar que un adolescente de 16 años que juega volados y se toma varios caballitos de alcohol, pierde seis o siete volados en media, vomita o se congestiona y se muere, entonces le declaramos la guerra a las drogas, pero dejamos afuera el alcohol y el cigarro”, aseguró el actor quien gracias a sus tratamientos hoy domina muy bien este y otros temas de adicción.

Y si la ha fumado o no alguna vez en su vida reveló que esa droga nunca fue de su agrado porque no le cayó nada bien. “Tres veces la probé, la primera por curioso, la segunda por pendejo y la tercera vomité, no era para mí, me daba un hambre de la terrible y despertaba con dolor de cabeza”. Comentó.

En ese sentido, espera que el nuevo presidente de México haga frente a esta adicción como lo prometió en campaña. “AMLO dijo que lo iban a atender en todos los estados, no ha sucedido, hay una clínica de rehabilitación a cargo del estado de México, (en la colonia Tabacalera)”, de esto se van a enterar en esta obra.

En relación a la enfermedad mental que el padece, como la depresión que es la muerte en vida y dio datos duros al señalar que en el mundo existen 360 millones de personas enfermas de depresión, en México hay 12 millones, la mitad de los pacientes psiquiátricos padecen adicciones. “Es muy común usar el alcohol o cualquier otra sustancia llamadas drogas, es la epidemia del siglo que hay que normalizar la enfermedad porque es normal”, abundó.

La obra de teatro se presenta en el teatro Milán y los asistentes podrán encontrar una reflexión que van del desasosiego a la carcajada con Ari Telch.