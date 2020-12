Joe Rendón prepara estreno de su obra El efecto del amor por streaming

El director y escritor Joe Rendón (Como novio de pueblo y Dogma) presenta El efecto del amor, su primera obra por streaming para la plataforma Teatrix, que cuenta con las actuaciones de Iliana Fox, Giselle Kuri, Daniel Martínez y Daniel Tovar.

La obra narra la historia de dos personas que se someten a una prueba clínica de un antidepresivo que simula los efectos del amor, y deberán distinguir si el enamoramiento que va surgiendo entre ellos con el paso de los días es real o no.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La puesta en escena mezcla los formatos de teatro y cine, proceso que Rendón empezó a preparar los ensayos presenciales que comenzaron luego de mes y medio de trabajar vía remota con el elenco. Durante estos encuentros, se enfocó en preparar las tomas para tener todo listo al momento de filmar el trabajo.

“Me movía alrededor de ellos con mi cámara y les tomaba fotos, probando emplazamientos y viendo cómo se iba a ver en cámara el armado. No iba a tener tiempo en el set para hacerlo, debía tener la película armada en mi cabeza, fue un 50-50, el trazo y el montaje son teatrales, así como el lenguaje”, comentó.

Daniel Martínez señaló que para trasladar parte de la magia del teatro a la pantalla, rechazaron el uso de utilería extra, para obligar al público a imaginar los escenarios donde se desarrolla la historia, de la misma forma que harían si se encontraran en un recinto en vivo.

Por su parte, Gisselle Kuri, quien debuta en teatro con este proyecto, expresó su tristeza por no haber podido compartir con el público dentro del mismo espacio, pero agradeció la oportunidad de incursionar en esta industria, y aportar “un granito de arena” más a su carrera.

Cultura El futuro del teatro aún en incertidumbre en la nueva normalidad

La actriz agregó que para ella fue como regresar a sus inicios, ya que en varias ocasiones salió de su zona de confort. “Para mí fue como un curso actoral porque en los ensayos me ponían a hacer ciertos ejercicios que nunca había hecho en mi vida, pero me gustó explorar esa parte mía que no conocía. Fue una etapa de aprender y trabajar la memoria, porque también llevaba mucho tiempo, como todos, sin trabajar por la pandemia”, apuntó.

El efecto del amor estará disponible del 4 al 6 de diciembre a través de la plataforma Teatrix.