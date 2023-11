Sweeney Todd gana el premio Metro 2023 como mejor obra musical

Sweeney Todd: El Barbero Asesino de la Calle Fleet se corona como el Mejor Musical de este año, durante la quinta gala de los Premios Metropolitanos, misma que se llevó a cabo este miércoles en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris.

“Estoy muy emocionado y conmovido. Ha sido un viaje de muchos años llegar hasta aquí, bendecido, feliz y honrado de haber formado parte de este proyecto. Gracias a mi mamá, a mis incondicionales y a todos los que han hecho posible este sueño”, afirmó sobre el escenario el productor del montaje, David Cuevas.

El musical también reunió premios en las categorías de Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical para Flor Benítez y Mejor Actuación Femenina y Masculina de Reparto en un Musical para Jimena Parés y Diego Enríquez, respectivamente.

“No tengo nada más que hacer más que agradecer a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí ahorita, por ayudarme a empezar este camino, a mis papás por llevarme a todos los ensayos, a mi tío Víctor que me ve desde arriba”, dijo Enríquez, entre lágrimas.

Sin embargo, otros musicales como Todo Mundo Habla de Jamie y Desde Cero: Un Musical Improvisado también fueron reconocidos, el primero ganando el Premio Otorgado por el Público, mientras que el segundo en el rubro de Mejor Comedia.

“Gracias al público por recibir con tanto cariño Todo Mundo Habla de Jamie, son ustedes nuestra energía. Quiero dedicar el premio a niñes y jóvenes queer que aman el teatro, queremos recordarles que este es un espacio para ustedes, seguiremos contando nuestras historias con orgullo y mucha libertad”, aseguró la productora María Guevara.

Desde Cero… brilló en las categorías de Mejor Actuación Masculina y Femenina de Reparto en una Obra premiando a Jerry Velázquez y Karla Morales.

“Gracias a todos los que fueron a ver esta obra, sin ustedes, sin el equipo, el ensamble no se hubiera logrado tanto. Gracias a todos y a todas las personas que llenan los teatros y a toda la gente que hace teatro en este país”, comentó Velázquez.

La Mejor Obra de Teatro se lo llevó Indecente, de Paula Voguel, montaje que apuesta por la diversidad y por resaltar la valentía y esperanza dentro de un mundo complicado.

“Sigamos sembrando y construyendo con la imaginación un mundo más amable, diverso, donde quepan todos los paraísos y formas diversas de amor”, expresó Ana Kupfer, productora.

Mejor Actuación Masculina y Femenina Principal en una Obra fue para Alejandro Morales por Algodón de Azúcar y Ana Guzmán Quintero por Indecente; mientras que Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical se lo llevó el ex académico Nelson Carreras.

A lo largo de la ceremonia hubo premios especiales; el primero fue Premio al Mérito que lo recibió el Teatro Insurgentes que este año cumplió siete décadas de trayectoria. Se recordó desde los inicios del recinto, se le hizo un homenaje al mural de Diego Rivera y un breve repaso por los títulos que ahí se han presentado y que, actualmente, aloja la obra Mamma Mia!

El segundo fue para la actriz Margarita Sanz, quien recibió el Premio a la Trayectoria, gracias a sus más de cuatro décadas. La originaria de Guadalajara, Jalisco ha destacado en cine, teatro y televisión, además de realizar composiciones para arpa.

“Muchas gracias a los premios metropolitanos por este reconocimiento, gracias a mi público, a mi madre que me hizo crear universos y vivir dentro de ellos, que me internó en el mundo del teatro y la música, si no hubiera sido por ella no hubiera podido cambiar el color de las cosas de la vida”, expresó Sanz durante su discurso.

“Agradezco a todas las personas que me han acompañado en mi vida como actriz, que ha sido una inundación de cosas extraordinarias, algunas de ellas inauditas, rodeadas de gente auténtica comprometida, sabia, de tanto talento. Quiero brindar por la naturaleza de nosotros como actores y brindar por cada gota de sudor que cae de nuestra frente cada que hacemos nuestro trabajo”, agregó.

Como en todas las ceremonias, en los Metro no podía faltar el momento para recordar y honrar a aquellos actores que ya no están con nosotros. Entre las imágenes que se proyectaron en la pantalla principal circular destacaron los rostros de Rebecca Jones, Benito castro, Andrés García, Talina Fernández, Arturo Nava, Fernando Becerril, Jorge y Andrés Tirado, David Ostrosky, Irma serrano y tres histriones que provocaron que algunos se levantaran del asiento para ofrecerles un gran aplauso: Héctor Bonilla, Xavier López “Chabelo” e Ignacio López tarso. La música que acompañó este momento estuvo a cargo de la protagonista del musical Anastasia, Mariana Dávila quien cantó el tema “Amor Eterno”.

También se reconocieron las categorías de Mejor Espectáculo Unipersonal, galardón que ganó Efecto Mariposa; Mejor Obra para Público Joven para El Misterioso Caso de la Sombra; Mejor Ensamble en una Obra de Teatro o Musical para Indecente.

Por otro lado, dos de los recintos que recibieron un apoyo de 250 mil pesos por parte de los Premios Metro fue para Teatro Por Doquier, ganando en la categoría de Premio Ciudad de México y el recinto El Hormiguero que recibió el galardón del Premio al Espacio Teatral Independiente, primera vez que se entrega en esta categoría.