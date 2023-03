Trabajadores cierran el Museo Nacional de Arte por denuncia de acoso laboral

Desde este viernes, el acceso al Museo Nacional de Arte está bloqueado por un grupo de “15 o 20 trabajadores”, de acuerdo con Pedro Fuentes Burgos, subdirector general de administración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quienes piden la destitución de la administradora Susana Ugalde, por supuesto acoso laboral.

“Hemos investigado, y resulta que los trabajadores tienen una mala maña de registrar su asistencia a las ocho de la mañana y ausentarse por dos horas de su lugar de trabajo, no todos, pero un grupo de ellos, algunos incluso repiten esta misma acción en la tarde”, explica Fuentes Burgos.

El funcionario agrega que con esta práctica, los trabajadores que no completan su labor en la jornada habitual, demandan “que la administradora los cite para hacer horas extras”, lo cual, admite, fue una práctica común en el INBAL, por lo que desde hace dos años y por lineamientos administrativos, el tiempo extra tiene que justificarse.

Parte del reclamo de los trabajadores se da a partir de que, tras la renuncia de un empleado de base, está en disputa esa plaza, que, de acuerdo con el funcionario el INBAL mantiene para “pagar laudos judiciales”, mientras que los trabajadores pretenden que se otorgue a un empleado de confianza.

El museo permanecerá bloqueado este sábado, anticipa Pedro Fuentes Burgos, pues quienes mantienen la protesta, “están en la posición de que si no corro a la administradora, ellos no se sientan a dialogar, es inadmisible porque ella no ha hecho nada mal, simplemente atacar los lineamientos institucionales”.

El funcionario asegura que este sábado las autoridades del INBAL buscarán el diálogo, “aunque desafortunadamente han desconocido a sus representantes sindicales, dicen que no los representan sus sindicatos, que tenemos 20 sindicatos en el instituto, pero ellos dicen que es un acuerdo de centro de trabajo, entonces el diálogo debe ser directamente con ellos”.

Con el cierre del museo, agrega, los trabajadores están violentando la norma jurídica al impedir la prestación de un servicio cultural, “están violentando también la ley federal de trabajo burocrático por la falta de probidad en su actuación y de no encontrar salida empezaremos a tomar las actas que nos obliga la ley cuando somos funcionarios públicos y luego, darle el tránsito a las autoridades competentes”.

Finalmente, informa que ya se levantaron las actas de hechos, “y en su momento, la instancia judicial determinará la consecuencia de esto”.