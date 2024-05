Dupla de oro: Ale valencia y Matías Grande ganan en Copa del Mundo de Tiro con Arco

La dupla mexicana integrada por Alejandra Valencia y Matias Grande conquistaron la medalla de oro en la prueba mixta, dentro de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en la modalidad de recurvo, evento que se realiza en Yecheon, Corea del Sur.

La consistencia que mostró el equipo nacional le permitió adueñarse de la primera posición, en una prueba que estará en los Juegos Olímpicos que se disputarán en París el próximo mes de julio.

El primer set fue ganado por la dupla mexicano 36-39 ya que registraron tres flechas con diez y una con nueva, que se combinó la falla de Nakanishi Junya quien erró en su último disparo al tirar a siete.

En el segundo episodio, México nuevamente lo ganó gracias consistencia de los nacionales y con otra pifia de Nakanishi quien lanzó una flecha en ocho, lo que le permitió colocar la pizarra 2-0.

Japón despertó el tercer set porque los tricolores tuvieron más flechas en nueve, caso contrario con los nipones que tuvieron tres dieces, lo que les permitió acercarse 2-4.

Mientras que en el cuarto y último set, México se adueño de la medalla de oro con dos dieces y un par de nueves, y Japón tuvo dos ochos lo que al final le permitió a mexicanos suibir a lo más alto del podio 6-2.

¡CELEBRA MÉXICO! 🎉🇲🇽🥇

Matias Grande and Alejandra Valencia secure the mixed team gold in Korea.#ArcheryWorldCup #Archery pic.twitter.com/I8gUSc4ehM — World Archery (@worldarchery) May 26, 2024

¿Qué dijeron Alejandra Valencia y Matías Grande de su oro?

“La verdad estamos muy felices porque es algo que veníamos trabajando hace tiempo y que queríamos lograr. Seguimos trabajando para eso y nos animan más que nada a continuar en ese camino. Estamos muy felices de ganar esto juntos. Hemos estado trabajando mucho para llegar hasta aquí y obtener estos logros y todavía estamos trabajando en esto y obteniendo más medallas”, dijo Alejandra Valencia quien tiró la última flecha en 10 que le dio el título a México.

Mientras que Matías Grande comentó que aún tienen que trabajar en algunos aspectos para mejorar “hay que disfrutarlo pero mantenerse enfocado en el proceso del presente y no tanto en la puntuación, ya que en ese escenario se presentan muchas emociones en las cuales hay que controlar y seguir disfrutando”.

“Yo estaba enfocándome más en disfrutar el momento, enfocándome en el proceso de disparo y es importante en ese momento en el que hay muchas emociones, hoy se nos pudo dar para la medalla de oro y venimos muy contentos con el trabajo realizado”, finalizó.





