Lamar Jackson pidió su canje a los Ravens para salir del equipo

Lamar Jackson, quien recientemente fue nombrado como el jugador franquicia de los Baltimore Ravens, causó la tristeza en miles de aficionados del equipo, pues parece haber pedido su salida.

Mediante una carta publicada en sus redes sociales, con un tono de despedida, el quaterback de los Ravens confirmó que habría pedido su canje desde inicios del mes de marzo, al parecer por no sentirse lo suficientemente valorado por el equipo al que hoy defiende.

“Con respecto a mis planes futuros. A partir del 2 de marzo, solicité un canje a la organización de los Ravens, por lo que los Ravens no han estado interesados en conocer mi valor, todos y cada uno de los que me han conocido o han estado cerca de mí saben que amo el juego de fútbol y mi sueño es ayudar a un equipo”, se puede leer en el tweet publicado hace un par de horas.

A letter to my Fans



I want to first thank you all for all of the love and support you consistently show towards me. All of you are amazing and I appreciate y’all so much. I want you all to know not to believe everything you read about me. Let me personally answer your questions — Lamar Jackson (@Lj_era8) March 27, 2023

Jackson recalcó que los fans de Baltimore son especiales, dejando en claro que la situación por la cual quiere salir del equipo no tiene que ver con ellos.

“Una carta a mis Fans. Primero quiero agradecerles a todos por todo el amor y el apoyo que me muestran constantemente. Todos ustedes son increíbles y los aprecio mucho. Quiero que todos sepan que no deben creer todo lo que leen sobre mí. Déjame responder personalmente a tus preguntas.”, escribió el quaterback.

Ante esta posible salida, los rumores de quién tomará las riendas del equipo de Baltimore apuntan a que Cam Newton será sel sucesor de Lamar Jackson.

