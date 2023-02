Ella es Diana Flores, la mexicana que apareció en un comercial en medio del Super Bowl

Además de Rihanna, otra de las mujeres que dio de qué hablar este domingo durante la transmisión del Super Bowl LVII fue Diana Flores Arenas, la capitana del equipo mexicano de flag football (fútbol bandera), que en 2022 se coronó como la campeona mundial y quien protagonizó “Run with it”, la campaña que resaltó la importancia del deporte femenil, durante este evento.

Uno de los momentos más interesantes en cada transmisión de este esperado evento es cuando se estrenan los anuncios, mientras el juego más importante de la temporada de la NFL en curso llega al medio tiempo y este 2023 no fue la excepción.

En esta ocasión fue la atleta de 25 años una de las protagonistas de la tanda de anuncios comerciales que se mostraron en el partido de la gloria, que se llevó a cabo entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, en el que estos últimos se llevaron el campeonato gracias a el gol de campo de Harrison Butker.Así fue el comercial en el que apareció la mexicana Diana Flores

En el divertido material audiovisual se puede ver a Diana Flores protagonizar el video al lado de la reconocida reportera Erin Andrews, quien, al destacar su agilidad, le pregunta si existe alguien que sea capaz de quitarle sus banderas, mismas que cuelgan del cinturón de la atleta, como se estila en el flag football, conocido popularmente como “tocho bandera”.

Here’s to all the women taking the game forward. Proud to be a part of the @NFL #sblvii commercial.

🏈🌎❤️‍🔥 pic.twitter.com/jeCULWrqIz — Diana Flores (@diana_flores33) February 13, 2023

El clip continúa mientras vemos a Flores siendo perseguida por múltiples personajes, entre ellos figuras del mundo deportivo como la ex tenista estadounidense Billie Jean King, la primera jugadora en anotar un touchdown de futbol americano colegial, Bella Rasmussen y la quarterback del equipo nacional de Estados Unidos en Flag Football, Vanita Krouch.





En la última parte del video se puede ver cómo Diana llega a su hogar y es recibida por su madre, quien también trata de quitarle una de las banderas que carga a los costados, por lo que la joven vuelve a emprender camino mientras aparece la leyenda “a las mujeres que impulsan el fútbol, deseamos ver hasta dónde llevan este juego”.

Mientras la mexicana corre con el ovoide en la mano, muestra toda su agilidad y, con espectaculares tomas, el comercial de la jugadora mexicana fue proyectado en las pantallas del State Farm Stadium este domingo 12 de febrero para enaltecer a las mujeres que, como ella, impulsan el Flag Football.







¿Quién es Diana Flores, la mexicana que apareció en el comercial del Super Bowl?

Diana Flores Arenas es una quarterback que se ha convertido en toda una figura latina para la National Football League, luego de sobresalir al coronarse como campeona con la Selección Nacional Femenina de México, de flag football en 2022.

La atleta, de 25 años de edad, fue la cuarta mariscal de campo más joven en aquellos juegos mundiales, de 2022, donde nuestro país se impuso ante Estados Unidos, y ha sido miembro de la Selección Nacional femenil de Bandera desde 2014, cuando apenas tenía 16 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diana Flores (@dianaflres33)

Asimismo, Diana Flores ha jugado para las selecciones nacionales femeniles de flag de México en 2014, 2016, 2018, 2021 y 2022, además de que llevó a su país a un récord de 6-0 y una medalla de oro en los juegos mundiales de este año. Asimismo, ha sido la única quarterback titular que ha derrotado a la quarterback estadounidense Vanita Krouch (19-1) en un torneo internacional.

