¿Chiefs o Eagles? La fiebre del Super Bowl LVII llega a las celebridades

Este domingo la fiesta más grande de la NFL se llevará a cabo en punto de las 17:30 horas del centro del país. El Super Bowl LVll tendrá lugar en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

En el juego se enfrentarán los Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chief, comandados por Patrick Mahomes; los Chiefs buscan ganar el tercer Super Bowl de su historia y el segundo en los últimos cuatro años. Mientras que los Eagles buscan ganar el segundo Súper Bowl de su historia.

Además del esperado medio tiempo en el que se presentará Rihanna, varios famosos están listos para poder ver a su equipo convertirse en campeón y así lo han demostrado en sus redes sociales.

Jill Biden

La primera dama de Estados Unidos también es fanática de las Águilas. "Vuelen Águilas, Vuelen", publicó a mientras se encontraba en juego de americano.





Fly Eagles Fly!!! 🦅 pic.twitter.com/eNjJNpL1JF — Jill Biden (@FLOTUS) January 29, 2023

PINK

En Twitter, Pink ha lanzado un mensaje de apoyo para su equipo y recordó que en 2018 las Aguilas se llevaron el trofeo a casa.

"ÁGUILAS!!! FILADELFIA!!! ¡La última vez que ganaron yo estaba allí! Llévenlo a casa", escribió.

EAGLES!!!!!!!!!!!!! PHILLY!!!!!!!!!!!!!!! Last time y’all won I was there! BRING IT HOME !!!!!!!!!!! — P!nk (@Pink) January 30, 2023

Kevin Hart

El comediante estadounidense, originario de Philadelphia, publicó en Instagram y mostró su apoyo a los Eagles.

“Este es mi segundo Super Bowl con los Eagles. Durante mi tiempo en esta tierra, si puedo obtener dos victorias, eso es aún más grande. Mis dedos están cruzados, toda superstición se elimina y me encantaría volver a casa con otra victoria”, dijo Hart en una entrevista a People.

Ver esta publicación en Instagram

La cantante de country Miranda Lamberd, subió una fotografía a su cuenta de Instagram con una sudaderas con el logo de los Chief.

"Apoyando a mi compañero del este de Texas, Patrick Mahomes”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram

Philadelphia Eagles vs Kansas City Chief

Los Chiefs buscan ganar el tercer Super Bowl de su historia El mariscal de campo Patrick Mahomes y el entrenador en jefe, Andy Reid, han construido un equipo ganador capaz de pelear por todo y saben que no pueden dejar pasar esta oportunidad si quieren darle vida a una dinastía.









Los Eagles buscan ganar el segundo Super Bowl de su historia. En la temporada 2017 lograron su primer anillo tras vencer a los Patriots en Minnesota y ahora van por el segundo de la mano del mariscal de campo Jalen Hurts y el entrenador en jefe Nick Sirianni.









Datos curiosos del Super Bowl

En la historia, los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots son los equipos que más títulos tienen, con seis Super Bowls ganados, le siguen los 49ers y los Cowboys, con cinco.

Tom Brady, mariscal de campo que construyó su leyenda con Patriots y Buccaneers, es el jugador que más anillos tiene, con un total de siete.



Con información de José Ángel Rueda