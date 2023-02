Conoce a Fernando Mayen, el joven mexicano que aspira a la NFL y es tendencia en TikTok

En pocas horas iniciará la máxima fiesta del futbol americano, el Super Bowl LVII en el que los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City se enfrentarán en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, pero lo que para unos representa un gran acontecimiento deportivo, para otros, es un gran sueño por cumplir.

Esa es la meta que tiene Fernando Mayen, un joven estudiante de negocios en el Tec de Monterrey campus Puebla que, a la par, es corredor de los Borregos Puebla. Con el número 21, y apenas un año de novato de la ONEFA, ya es toda una sensación en redes sociales, pues en TikTok acumula más de un millón de seguidores y en Instagram cuenta con 111 mil.

Proveniente de una familia amante de los deportes, Fer, como le gusta que le digan, a los seis años tuvo su primer acercamiento con el futbol americano, y desde entonces se enamoró de este deporte. Esto también le pasó a su hermano Eduardo de ocho años, desde entonces, ambos se han dedicado a fortalecer su pasión por el campo de juego.

“Todo comenzó cuando mi hermano y yo fuimos a ver jugar a mi primo que estaba en el Tec de Monterrey y desde ese momento dijimos, esto queremos hacer, a esto nos queremos dedicar, y empezamos a introducirnos en este mundo, fuimos creciendo y fue aumentando nuestro gusto, nuestra pasión, nuestros padres también nos han apoyando mucho”, explicó a Círculos.

Entre su trayectoria en el campo destaca haber formado parte de los Pumas CU; el club Cimarrones en Quéretaro; el Campos Ciudad de México (CCM) y actualmente para Liga Mayor en Borregos Puebla.

Pero antes de hacer carrera en México, tuvo la fortuna de vivir en California, Estados Unidos donde también jugó en varios equipos y que esto fue lo que despertó su ambición de formar parte de la National Football League (NFL).

“Nos mudamos a Estados Unidos por el trabajo de mi papá, pero como no todo es para siempre, regresamos a México y mi misión fue volver pero con más sueños y dedicarme a esto por completo, aunque mi meta máxima es estar en Estados Unidos en la NFL”.

Es por eso que creó una estrategia digital, para “lograr ser visto” y que conozcan su desempeño como corredor, es así que comenzó haciendo videos en TikTok, compartiendo parte de su estilo de vida, momentos importantes en el campo de juego, hablar un poco sobre el deporte.

“Al principio todo fue aburrido, a la gente no le gustaba, pero le di la vuelta al contenido y con TikTok todo fue más fácil, obtuve más seguidores y me doy cuenta que en México hay muchos aficionados de este deporte”, explicó.

Sobre su estilo de vida y entrenamiento al que se somete, compartió que al ser un deporte muy desgastante, requiere de un entrenamiento muy intenso que se complementa de una dieta supervisada por nutriólogos.

“Creo que es un deporte muy completo que requiere que estés fuerte, ágil y rápido y muchas veces piensan que solo con las pesas es suficiente y la verdad no, mi entrenamiento va de acuerdo a la temporada de juego, cuando no hay partidos me dedico al atletismo, y llevo una dieta con un nutriólogo deportivo para no perder musculo y mantenerme, cuando ya es temporada de partidos, entreno en el gimnasio y con los entrenamientos diarios, también tengo sesiones de fisioterapia para el tema de las lesiones”, explicó.

Como buen fanático del deporte, espera con ansias este Super Bowl, nos contó que lo ve en compañía de su familia en el que la comida no pueden faltar, sin embargo este año lo verá por separado, ya que sus papás residen en Ciudad de México y en Puebla y tiene responsabilidades escolares, pero nos dijo, que su favorito a ganar es Kansas City.

Su opinión sobre el deporte en general dijo, “siento que apenas se está abriendo la puerta en México, se está generando más ambiente y más gente que quiere conocer de este deporte, y más por las redes sociales, que son las que les ayudan a acercarse a esto”, comentó.

El jugador profesional que lo inspira es el corredor de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliot, “es mi máximo, lo he analizado, lo he visto jugar, para mi es el mejor, es muy ágil, tiene buena estrategia en el campo, y si quiero ser como el, en un futuro”, finalizó.