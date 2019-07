Muere excampeón de la NFL por golpe de calor

El exjugador de fútbol americano de la NFL, Mitch Petrus, murió el jueves en Arkansas tras sufrir un ataque cuando trabajaba al exterior de la tienda familiar.

Petrus fue liniero de los New York Giants y parte del equipo ganador del Super Bowl 2012. Ese mismo año se unió a los New England Patriots.

Algunas regiones de Estados Unidos están experimentando una ola de calor con temperaturas que superan los 38 grados centígrados.

El forense del condado de Pulaski, Gerone Hobbs, dijo a NBC que Petrus no tenía ninguna condición preexistente que contribuyera a su muerte por insolación.

#NYGiants statement on the passing of Mitch Petrus: “We are saddened to hear of Mitch’s passing. Our thoughts go out to Mitch’s family and friends.” pic.twitter.com/6GPVBQEdyr — New York Giants (@Giants) 19 de julio de 2019

Por medio de un comunicado, los Giants manifestaron su tristeza por la noticia, “nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Mitch”.

En ese contexto, las autoridades reiteraron sus advertencias a la población, a la que animó a hidratarse, a cuidar de las personas mayores y de los niños y a evitar las actividades al aire libre.

Cerca de 100 millones de personas seguían bajo alerta por la ola de calor este domingo.

Nueva York abrió 500 refrigerados para que personas sin hogar o aire acondicionado pudieran refugiarse. La ciudad anuló el triatlón que iba a celebrar este domingo, así como un festival en el Central Park y carreras de caballo en el hipódromo de Saratoga.