Super Bowl LVI: El tributo de la NFL a la cuna del rap

A menos de un mes para que se lleve a cabo el show del Medio Tiempo del Super Bowl LVI, los organizadores del evento deportivo compartieron un adelanto para calentar ánimos de los fanáticos, tanto del deporte de las tacleadas, como del género musical que prodominará en el espectáculo.

➡️ Estos son los mejores shows de Medio Tiempo del Super Bowl

El show quedó ad hoc con la sede el evento, pues los artistas participantes (Dr. Dre, Snoop Dogg, EMINEM, Kendrick Lamar y Mary J. Blige), se cobijarán en la ciudad "cuna del rap", Los Ángeles, California.

Dentro del video se puede apreciar a cada uno de los artistas desarrollar su talento artístico, así como día a día por las calles de la L.A., para finalmente encontrarse dentro de un aeropuerto donde un avión los espera para trasladarlos a la sede del evento, el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi — NFL (@NFL) January 20, 2022

Pero ¿Qué relación tiene la sede del Super Bowl LVI con la música RAP?

Para entender la interconexión entre ambos elementos habría que transportarse a finales de la década de los 70 y durante todos los 80, cuando California recibió a un mar de familias afroamericanas que sufrieron por el racismo de diferentes partes de Estados Unidos.

Una vez instalados en la ahora sede del Super Bowl, y con el resentimiento por los actos de discriminación, la población afroamericana encontró en el grafitti, la música y el baile, una forma de expresión que posteriormente evolucionó en la cultura HIP-HOP, lo que a su vez provocó el nacimiento del género Reathym And Poetic (RAP).

Un claro ejemplo del activismo social a través de la música fue la banda (considerada como pionera del género), N.W.A., de la cual se desprende Dr. Dre.

➡️ #Soy | Salir del clóset en la NFL

N*ggas Whith Atitud (N.W.A.) popularizó el tema F*ck da Police, el cual narra la discriminación, ataques y señalamientos que la policía de Compton, California, hacía en contra de la población negra.

A partir de ese momento (1988) el género rap se convirtió en un tipo de activismo social de la población afroamericana para vislumbrar los actos raciales que sufrían únicamente por su color de piel.

El movimiento que derivó de la cultura HIP-HOP evolucionó a tal grado que, incluso, algunos artistas de años posteriores como 2 Pac recibieron amenazas de muerte si continuaba difundiendo su música.

California: Cuna del rap y actual sede del Super Bowl LVI

Conforme avanzaron los años California se convirtió en una localidad exponente del género rap. Dr. Dre se encargó de localizar nuevos talentos para impulsar su carrera al fungir como su productor, ello tras alejarse de N.W.A.

Dentro de los "descubrimientos" de Dr. Dre se encuentran los invitados e, show del medio tiempo del Super Bowl LVI, pues el productor se encargó de trabajar algunos de los discos de EMINEM, Lamar y Mary J.

En el caso específico de Snoop Dogg, Dre lo invitó a colaborar lírica y rítmicamente en sus emblemáticos álbumes The Chronic y 2001, el cual cruzó la brecha del activismo social para narrar cómo es que una persona afroamericana pasaba un día de diversión en California.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Medio Tiempo del Super Bowl es el evento deportivo más visto anualmente de Estados Unidos, lo que demuestra que el racismo hacia esta cultura y al género musical quedó atrás, al rendir un estilo de homenaje al dejar su escenario en manos y letras de sus máximos exponentes.









ESCUCHA EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music