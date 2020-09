Chiefs vs Texans: así regresa la NFL con el #Kickoff2020 y en contra del racismo

En medio de la pandemia y sin que nada más la detenga, la NFL regresa y previo a su partido inaugural entre Kansas City y Houston, los jugadores darán un mensaje en contra del racismo.

Antes de la patada inaugural y tras pláticas para demostrar su unidad en contra de la discriminación y la injusticia social, se espera algún tipo de protesta durante el encuentro en el Arrowhead Stadium.

Una de las posibles opciones es que ambos equipos permanezcan en sus vestidores durante el himno nacional de Estados Unidos, informó Tom Pelissero, de NFL Network.

Recientemente el comisionado Roger Goodell señaló que apoyarán las protestas que surjan en la liga.

El recuerdo de Kaepernick

Hace cuatro años, el entonces mariscal de campo de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick comenzó a hincar la rodilla en el césped durante el himno previo a los juegos para protestar contra el racismo y la brutalidad policial.

Objeto de feroces críticas desde numerosos sectores, incluido Donald Trump, Kaepernick nunca volvió a ser contratado al salir de los 49ers a principios de 2017.

Pero su figura se ha reivindicado en los últimos meses y su gesto de hincar la rodilla es uno los símbolos de las protestas en el deporte que podría replicarse ahora en las canchas de la NFL.

El comisionado también admitió que la NFL manejó mal el caso de Kaepernick, prometió apoyar a los jugadores que expresen sus reivindicaciones en el campo.

¿Y el Covid?

Pese a las suspensiones y retrasos que el coronavirus generó en otras competiciones como la NBA y las Grandes Ligas de béisbol, la NFL siempre mantuvo que se pondría en marcha a inicios de septiembre como tenía previsto.

Incluso rechazó la idea de concentrar a todos los equipos en una sede "burbuja", como la de la NBA en Disney World, y se dispone a jugar en las canchas de los equipos y con las franquicias viajando constantemente por todo el país.

Seis de las 32 franquicias de la liga, incluidos los Chiefs, planean incluso permitir la asistencia de un número limitado de aficionados a sus estadios.

Los protocolos de seguridad han arrojado hasta ahora resultados alentadores y ningún equipo ha sufrido un brote importante de coronavirus.

Con información de AFP

